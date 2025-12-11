В Одессе активисты заявили об избиении морпеха представителями ТЦК: полиция открыла производство

Общественные активисты в Одессе заявили об избиении представителями ТЦК морпеха, который полгода назад вернулся из российского плена. В полиции открыли уголовное производство, а в областном ТЦК и СП инициировали служебное расследование.

Сообщение об инциденте с ТЦК в Одессе опубликовала общественная организация "Защита Государства. Одесса" 11 декабря. По словам общественных активистов, 4 декабря 9 человек, назвавшихся представителями Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, остановили на улице и, несмотря на предъявление военно-учетных документов (военного билета, медицинской справки и удостоверения УБД), затолкали в служебный автомобиль защитника Мариуполя, бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Романа Николаевича Покидько.

"Нанесли ему телесные повреждения: применили против него слезоточивый газ и избили. После этого, прямо во время движения, выбросили Романа из автомобиля, чем создали угрозу жизни военнослужащего. При этом во время этого инцидента представители ТЦК не использовали бодикамеры", — рассказали в общественной организации.

По словам активистов, сейчас морпех Роман Покидько проходит в больнице медицинское обследование. В организации отметили, что мобилизация является необходимой мерой во время вторжения врага, но призвали командование Сухопутных войск, руководство областного ТЦК, уполномоченного по защите прав человека дать инциденту в Одессе правовую оценку.

"Требуем тщательного расследования нападения на военнослужащего, который с 2018 года защищает нашу Родину на фронте, пережил вражеский плен и является примером героического сопротивления украинского народа", — заявили в организации "Защита государства. Одесса".

Инцидент с ТЦК в Одессе: комментарий полиции

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области ответили на запрос "Укринформа" относительно нападения на морпеха, что по факту нанесения телесных повреждений было открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафов, общественных, исправительных работ или ограничения свободы.

Избиение военного в Одессе: реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП в ответ на сообщение опубликовали сообщение, в котором отметили, что по приказу начальника центра уже назначено и продолжается служебное расследование.

"Подчеркиваем, что реакция на событие произошла до момента ее огласки в информационном пространстве. Цель проверки — объективное выяснение всех обстоятельств, установление реальных участников события и степени их вины. Мы оказываем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины", — сообщили в ОТЦК.

В пресс-службе призвали дождаться результатов расследования и официальных выводов от правоохранителей и пообещали, что в случае доказательства вины военнослужащие ТЦК понесут самое суровое наказание в соответствии с законодательством.

"Позиция руководства однозначна — статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения", — отметили в Одесском ОТЦК и СП.

Напомним, 10 декабря в Оперативном командовании "Запад" Сухопутных войск ВСУ сообщили, что мужчина напал с топором-молотком на военного ТЦК во Львовской области. Правоохранители задержали нападавшего.

4 декабря в ОК "Запад" и Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что во Львове напали на военного ТЦК, ветерана АТО, участника обороны Украины от нападения РФ. Военнослужащий погиб от полученных ножевых ранений.