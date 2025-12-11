В Одесі активісти заявили про побиття морпіха представниками ТЦК: поліція відкрила провадження

Громадські активісти в Одесі заявили про побиття представниками ТЦК морпіха, який пів року тому повернувся з російського полону. В поліції відкрили кримінальне провадження, а в обласному ТЦК та СП ініціювали службове розслідування.

Повідомлення про інцидент з ТЦК в Одесі опублікувала громадська організація "Захист Держави. Одеса" 11 грудня. За словами громадських активістів, 4 грудня 9 людей, що назвалися представниками Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зупинили на вулиці та попри пред'явлення військово-облікових документів (військового квитка, медичної довідки та посвідчення УБД) заштовхали в службовий автомобіль захисника Маріуполя, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Миколайовича Покидько.

"Нанесли йому тілесні ушкодження: застосували проти нього сльозогінний газ та побили. Після цього, прямо під час руху, викинули Романа з автомобіля, чим створили загрозу життю військовослужбовця. При цьому під час цього інциденту представники ТЦК не використовували бодікамери", — розповіли в громадській організації.

За словами активістів, наразі морпіх Роман Покидько проходить у лікарні медичне обстеження. В організації зазначили, що мобілізація є необхідною мірою під час вторгнення ворога, але закликали командування Сухопутних військ, керівництва обласного ТЦК, уповноваженого з захисту прав людини дати інциденту в Одесі правову оцінку.

"Вимагаємо ретельного розслідування нападу на військовослужбовця, який з 2018 року захищає нашу Батьківщину на фронті, пережив ворожий полон і є прикладом героїчного спротиву українського народу", — заявили в організації "Захист Держави. Одеса".

ГО "Захист Держави. Одеса" повідомила про побиття морпіха представниками ТЦК Фото: скриншот

Інцидент з ТЦК в Одесі: коментар поліції

В пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області відповіли на запит "Укрінформу" щодо нападу на морпіха, що за фактом завдання тілесних ушкоджень було відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафів, громадських, виправних робіт або обмеження волі.

Побиття військового в Одесі: реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП у відповідь на повідомлення опублікували допис, в якому зазначили, що за наказом начальника центру вже призначено та триває службове розслідування.

"Наголошуємо, що реакція на подію відбулася до моменту її розголосу в інформаційному просторі. Мета перевірки — об’єктивне з’ясування всіх обставин, встановлення реальних учасників події та ступеня їхньої вини. Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини", — повідомили в ОТЦК.

У пресслужбі закликали дочекатися результатів розслідування та офіційних висновків від правоохоронців та пообіцяли, що в разі доведення провини військовослужбовці ТЦК понесуть найсуворіше покарання відповідно до законодавства.

"Позиція керівництва однозначна — статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу", — зазначили в Одеському ОТЦК та СП.

В Одеському ОТЦК відреагували на повідомлення про побиття військового Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 грудня в Оперативному командуванні "Захід" Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що чоловік напав з сокирою-молотком на військового ТЦК у Львівській області. Правоохоронці затримали нападника.

4 грудня в ОК "Захід" та Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що у Львові напали на військового ТЦК, ветерана АТО, учасника оборони України від нападу РФ. Військовослужбовець загинув від отриманих ножових поранень.