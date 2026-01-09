В Ровно замначальника ТЦК и СП получил Toyota Highlander за снятие с розыска

Заместитель начальника Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки придумал, как нажиться на тех, кто хочет сняться с розыска или получить отстрочку.

Чиновник требовал деньги даже у тех военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. При этом он угрожал созданием "проблем" в случае отказа, сообщили в Государственном бюро расследований.

По информации следователей, размер "оплаты" колебался от $10 до $12 тысяч — в зависимости от оснований, по которым гражданин должен получить отсрочку или сняться с розыска.

Чтобы скрыть происхождение средств, чиновник придумывал разные схемы. Например, правоохранители задокументировали эпизод, когда он поручил своим подчиненным приобрести за взятку автомобиль.

Эпизод имел место в декабре 2025 года. Как рассказали в Офисе генпрокурора Украины, за снятие мужчины с розыска в реестре "Оберег" и обеспечение его непризыва во время общей мобилизации через подчиненного посредника потребовали оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Відео дня

Сумма неправомерной выгоды составила $12 тысяч. Часть средств, по версии следствия, чиновник добавил лично из полученных ранее "поступлений". Автомобиль был оформлен на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.

После этого мужчину, с которого требовали деньги, сняли с розыска, и он смог оформить документы без помех.

На покупку авто фигурант "доложил" ранее полученные незаконным путем средства Фото: ГБР

Сейчас расследование по делу продолжается. Правоохранители устанавливают другие факты вымогательства в Ровненском ОТЦК и СП. Чиновнику инкриминируют вымогание и получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Мужчине объявили о подозрении Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 2 млн 271 тыс. грн залога.

В Ровненском ОТЦК и СП ситуацию с действиями сотрудника пока что никак не прокомментировали.

Накануне стало известно, что ГБР официально сообщило о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области. Его подозревают в том, что он применял физическое насилие к военнообязанным. На мужчину поступило более 30 жалоб от граждан.

Напомним, бывший водитель ТЦК впечатлил поданной декларацией.