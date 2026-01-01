Золото в слитках и сотни тысяч на счетах: бывший водитель ТЦК впечатлил поданной декларацией

Бывший водитель территориального центра комплектации и социальной поддержки в Кировоградской области Богдан Шевченко задекларировал золотые слитки и более 30 га земли.

Водитель областного Кировоградского ТЦК Богдан Шевченко получил 200 847 грн заработной платы. Такие данные указываются в документе, поданном мужчиной перед увольнением.

Кроме того, параллельно он получил 75 тыс. грн пенсии и прибыль в размере 40 тыс. грн от предоставления в аренду имущества.

Отмечается, что в мае 2025 года мужчина за 146 тыс. грн. стал владельцем земельного участка общей площадью в 31 781 "квадрат".

Декларария Шевченко Богдана

У декларанта имеются золотые пластины общей стоимостью 223 000 грн, а на банковских счетах лежат 120 000 и 110 000 гривен.

Отметим, в мае 2025 года следователи Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщили, что в имущественных декларациях 18 сотрудников ТЦК выявили нарушений на 36,8 миллиона гривен. Военкомы "забыли" указать принадлежащие им автомобили, квартиры и крупные суммы наличными.

В сентябре стало известно, что замначальника Львовского областного ТЦК и СП скрыл в декларации новый дом и земельный участок. Имущество, общая стоимость которого превышает 6 млн грн, задекларировано на тещу мужчины, а сам фигурант вместе с семьей использовали дом площадью 139 кв. м. как постоянное место жительства.

Фокус писал, что в 2023 году НАПК провело мониторинг образа жизни руководителей ТЦК и СП и нашло признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. В "лидерах" — бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, который обогатился более чем на 188 млн грн.