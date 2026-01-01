Золото в злитках і сотні тисяч на рахунках: колишній водій ТЦК вразив поданою декларацією

Колишній водій територіального центру комплектації та соціальної підтримки в Кіровоградській області Богдан Шевченко задекларував золоті злитки та понад 30 га землі.

Водій обласного Кіровоградського ТЦК Богдан Шевченко отримав 200 847 грн заробітної плати. Такі дані зазначаються в документі, поданому чоловіком перед звільненням.

Крім того, паралельно він отримав 75 тис. грн пенсії та прибуток у розмірі 40 тис. грн від надання в оренду майна.

Зазначається, що в травні 2025 року чоловік за 146 тис. грн. став власником земельної ділянки загальною площею 31 781 "квадрат".

Декларарія Шевченка Богдана

У декларанта є золоті пластини загальною вартістю 223 000 грн, а на банківських рахунках лежать 120 000 і 110 000 гривень.

Зазначимо, у травні 2025 року слідчі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що в майнових деклараціях 18 співробітників ТЦК виявили порушень на 36,8 мільйона гривень. Військкоми "забули" вказати належні їм автомобілі, квартири і великі суми готівкою.

У вересні стало відомо, що заступник начальника Львівського обласного ТЦК і СП приховав у декларації новий будинок і земельну ділянку. Майно, загальна вартість якого перевищує 6 млн грн, задекларовано на тещу чоловіка, а сам фігурант разом із сім'єю використовували будинок площею 139 кв. м. як постійне місце проживання.

Фокус писав, що 2023 року НАЗК провело моніторинг способу життя керівників ТЦК і СП і знайшло ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. У "лідерах" — колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який збагатився більш ніж на 188 млн грн.