Переписав на тещу: у керівника ТЦК знайшли незадеклароване майно на 6 млн грн (фото)

Заступник начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який наразі виконує обов'язки керівника, приховав у декларації новий будинок і земельну ділянку.

Майно, загальна вартість якого перевищує 6 млн грн, задекларовано на тещу чоловіка, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією детективів, у 2023-2024 роках посадовець навмисне не задекларував 0,025 га земельної ділянки та житловий будинок площею 139 кв. м. у Львівському районі, збудований на ній. Попри те, що все майно було записано на тещу фігуранта, він та його родина використовували будинок як постійне місце проживання.

Будинок, задекларований на тещу, родина чиновника використовувала як місце постійного проживання Фото: ДБР

Слідство сумнівається в тому, що все майно т.в.о. керівника обласного ТЦК було придбано за законні кошти, оскільки його задекларовані доходи посадовця та його родини не відповідають реальній вартості нерухомості.

Наразі Національне агентство із запобігання корупції призначило повну перевірку способу життя керівника ТЦК, а на його майно накладено арешт.

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фігуранта розслідування повідомили про підозру Фото: ДБР

Крім того, співробітники ДБР перевіряють інформацію про незадекларований автомобіль Mersedes, зареєстрований на батька чиновника. Останній, з огляду на його доходи, не має змоги купити настільки дорогий транспортний засіб.

За інформацією правоохоронців, полковник купив Merсedes 2021 року, під час перебування на посаді командира однієї з військових частин. Приблизна вартість авто — $18 тисяч.

Mercedes біля будинку полковника зареєстрований на його батька Фото: ДБР

Наразі розслідування триває.

Тим часом у СБУ повідомили, що співробітники спецслужби "взяли на гарячому" лікаря військово-лікарської комісії, який проводив огляд військовозобов'язаних у відділі Кременчуцького районного ТЦК і СП.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони з доказами протиправних дій, чорнові записи та понад 3,8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський 7 вересня поскаржився в соцмережах, що в його знайомого військовозобов'язаного співробітники ТЦК у Києві нібито вимагали $8 тисяч за дозвіл мобілізуватися через рекрутинговий центр бригади, а також пропонували відпустити додому за $30 тисяч, але без гарантій, що наступного дня його не "спіймають" знову.