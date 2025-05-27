По 2 млн на військкома: у працівників ТЦК виявили порушення в деклараціях майже на 40 млн грн, — НАЗК
У майнових деклараціях 18 співробітників ТЦК виявили порушень на 36,8 мільйона гривень. Військкоми "забули" вказати належні їм автомобілі, квартири та великі суми готівкою.
Про результати перевірок декларацій повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Приміром, начальник Дніпропетровського обласного ТЦК за 2022 рік вказав у декларації купівлю двох квартир у Дніпрі, двох автомобілів Volkswagen Passat та Ford Ranger, а також подаровані 65 тисяч доларів дружині від її батька, який не має таких доходів.
Ще шість об'єктів нерухомості у власності та два в користуванні він не задекларував. Військком не вказав відомості про два автомобілі, якими він користувався, а також про отримані ним і дружиною доходи. Справи за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації передали до суду.
Офіцер відділу рекрутингу та комплектування обласного ТЦК Одеси у 2022 році не вказав у декларації земельну ділянку, дві квартири у власності доньки та одну квартиру в користуванні.
Військком занизив вартість своєї квартири, трьох автомобілів і мотоцикла та не задекларував корпоративні права. Загальна сума порушень склала 3,8 млн гривень, розслідування триває.
ДБР розпочало досудове розслідування щодо командира одного з відділень охорони Богодухівського РТЦК Харківської області. У його деклараціях за 2022 і 2023 роки вказані ознаки недостовірних відомостей на понад 2,6 млн і 2 млн гривень.
Командир приховав дані про дві земельні ділянки та квартиру, доходи у вигляді грошового забезпечення та грошові активи на банківських рахунках.
За матеріалами НАЗК правоохоронці розслідують діяльність начальника відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Дубенського РТЦК у Рівненській області. У його декларації за 2023 рік виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,6 млн гривень. Він не задекларував житловий будинок і земельну ділянку.
Постановою Ленінського районного суду Харкова визнано винним командира відділення Харківського обласного ТЦК в адміністративному правопорушенні. Він зазначив у декларації недостовірні відомості на 645 тисяч гривень, не задекларував дві земельні ділянки та автомобіль.
Нагадаємо, R&D-центр YouControl перевіряв декларації народних депутатів України і з'ясував, що найбагатшим політиком став лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Фокус уже писав про незаконне збагачення ексуповноваженої Ради з прав людини Людмили Денісової. Вона невідомо звідки взяла понад 12 мільйонів гривень за два роки роботи.