Найбагатший – Порошенко, "найбідніший" — Іванісов: рейтинг заможних депутатів Ради (інфографіка)

Аналітики R&D-центру YouControl дослідили декларації нардепів за 2024 рік, зосередившись на доходах — як персональних, так і в межах фракцій, груп і серед позафракційних. Також проаналізовано динаміку змін порівняно з 2023 роком.

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Про це йдеться на порталі YouControl.

Найбільші доходи народних депутатів України за 2024 рік Фото: YouControl

ТОП-3 найбагатших депутатів

Петро Порошенко — більшість доходів від дивідендів, що становлять 98% доходів фракції "Європейська Солідарність" (понад 65% від загального депутатського доходу фракції), сума доходу — більшість із 4,7 млрд грн фракції; Степан Івахів ("Партія "За майбутнє"") — 584,8 млн грн; Борис Приходько ("ДОВІРА") — 145,1 млн грн.

ТОП "найбідніших" обранців

Наталія Піпа ("ГОЛОС") — 7,6 млн грн; Валерій Гнатенко ("Відновлення України") — 6,5 млн грн; Роман Іванісов ("Відновлення України") — 5,9 млн грн.

Найбільші доходи позафракційних депутатів

Загальний дохід 23 позафракційних депутатів у 2024 році склав 254,5 млн грн. Найбільші прибутки задекларували:

Олесь Довгий — 79,3 млн грн (прибуток зріс на 41,3% порівняно з 2023 роком); Олена Кондратюк — 76,8 млн грн; Антон Яценко — 30,5 млн грн.

Які доходи задекларували позафракційні депутати

Загальний дохід 23 позафракційних депутатів у 2024 році — 254,5 млн грн. Найбільше заробили Олесь Довгий (79,3 млн), Олена Кондратюк (76,8 млн) та Антон Яценко (30,5 млн). Порівняно з 2023 роком, прибуток зріс лише у Довгого (+41,3%).

Нагадаємо, дружина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Катерина Шмигаль, роз'їжджала Україною у службовому автомобілі Range Rover, який належить автопарку її компанії. Після заяв розслідувачів авто з'явилось в оновленій декларації глави уряду, хоч НАЗК раніше пояснило, що це не обов'язково.

Також аналітики проєкту Опендатабот підрахували, хто з державних службовців України задекларував найбільше криптовалюти.