Самый богатый — Порошенко, самый "бедный" — Иванисов: рейтинг богатых депутатов Рады (инфографика)

Аналитики R&D-центра YouControl исследовали декларации нардепов за 2024 год, сосредоточившись на доходах — как персональных, так и в пределах фракций, групп и среди внефракционных. Также проанализирована динамика изменений по сравнению с 2023 годом.

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Об этом говорится на портале YouControl.

Самые большие доходы народных депутатов Украины за 2024 год Фото: YouControl

ТОП-3 самых богатых депутатов

Петр Порошенко — большинство доходов от дивидендов, составляющих 98% доходов фракции "Европейская Солидарность" (более 65% от общего депутатского дохода фракции), сумма дохода — большинство из 4,7 млрд грн фракции; Степан Ивахив ("Партия "За будущее") — 584,8 млн грн; Борис Приходько ("ДОВЕРИЕ") — 145,1 млн грн.

ТОП самых "бедных" избранников

Наталья Пипа ("ГОЛОС") — 7,6 млн грн; Валерий Гнатенко ("Восстановление Украины") — 6,5 млн грн; Роман Иванисов ("Восстановление Украины") — 5,9 млн грн.

Самые большие доходы внефракционных депутатов

Общий доход 23 внефракционных депутатов в 2024 году составил 254,5 млн грн. Наибольшие доходы задекларировали:

Олесь Довгий — 79,3 млн грн (прибыль выросла на 41,3% по сравнению с 2023 годом); Елена Кондратюк — 76,8 млн грн; Антон Яценко — 30,5 млн грн.

Какие доходы задекларировали внефракционные депутаты

Общий доход 23 внефракционных депутатов в 2024 году — 254,5 млн грн. Больше всего заработали Олесь Довгий (79,3 млн), Елена Кондратюк (76,8 млн) и Антон Яценко (30,5 млн). По сравнению с 2023 годом, прибыль выросла только у Довгого (+41,3%).

Напомним, жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Екатерина Шмыгаль, разъезжала по Украине в служебном автомобиле Range Rover, который принадлежит автопарку ее компании. После заявлений расследователей авто появилось в обновленной декларации главы правительства, хотя НАПК ранее объяснило, что это не обязательно.

Также аналитики проекта Опендатабот подсчитали, кто из государственных служащих Украины задекларировал больше всего криптовалюты.