По 2 млн на военкома: у работников ТЦК выявили нарушения в декларациях почти на 40 млн грн, – НАПК

В имущественных декларациях 18 сотрудников ТЦК выявили нарушений на 36,8 миллиона гривен. Военкомы "забыли" указать принадлежащие им автомобили, квартиры и крупные суммы наличными.

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О результатах проверок деклараций сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

К примеру, начальник Днепропетровского областного ТЦК за 2022 год указал в декларации покупку двух квартир в Днепре, двух автомобилей Volkswagen Passat та Ford Ranger, а также подаренные 65 тысяч долларов жене от ее отца, который не обладает такими доходами.

Еще шесть объектов недвижимости в собственности и два в пользовании он не задекларировал. Военком не указал сведения о двух автомобилях, которыми он пользовался, а также о полученных им и женой доходах. Дела по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации передали в суд.

Офицер отдела рекрутинга и комплектования областного ТЦК Одессы в 2022 году не указал в декларации земельный участок, две квартиры в собственности дочери и одну квартиру в пользовании.

Военком занизил стоимость своей квартиры, трех автомобилей и мотоцикла и не задекларировал корпоративные права. Общая сумма нарушений составила 3,8 млн гривен, расследование продолжается.

ГБР начало досудебное расследование по командиру одного из отделений охраны Богодуховского РТЦК и СП Харьковской области. В его декларациях за 2022 и 2023 годы указаны признаки недостоверных сведений более чем на 2,6 млн и 2 млн гривен.

Командир скрыл данные о двух земельных участках и квартире, доходы в виде денежного довольствия и денежные активы на банковских счетах.

По материалам НАПК правоохранители расследуют деятельность начальника отделения военного учета сержантов и солдат запаса Дубенского РТЦК в Ровенской области. В его декларации за 2023 год выявлены признаки недостоверных сведений более чем на 1,6 млн гривен. Он не задекларировал жилой дом и земельный участок.

Постановлением Ленинского районного суда Харькова признан виновным командир отделения Харьковского областного ТЦК в административном правонарушении. Он указал в декларации недостоверные сведения на 645 тысяч гривен, не задекларировал два земельных участка и автомобиль.

Напомним, R&D-центр YouControl проверял декларации народных депутатов Украины и выяснил, что самым богатым политиком стал лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Фокус уже писал о незаконном обогащении экс-уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Она неизвестно откуда взяла более 12 миллионов гривен за два года работы.