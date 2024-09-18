Экс-омбудсмена Украины обвинили в ложном декларировании и обогащении: детали от НАПК

Агентство выяснило, что бывшая уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова неизвестно откуда взяла более 12 миллионов гривен за два года. Кроме того, еще 20 миллионов ей якобы дал взаймы человек, который не имел этих денег.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки незаконного обогащения почти на 10 миллионов гривен и ложного декларирования на более 32,4 миллиона гривен со стороны бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что чиновница занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека и в конце 2023 года была членом правления Пенсионного фонда. Имя чиновницы не упоминается, однако по данным hromadske речь о Денисовой.

НАПК провело проверки деклараций экс-омбудсмена за 2022 и 2023 годы. Оказалось, что в декларации за 2022 год были ложные данные на более 12,4 миллиона гривен. Денисова не предоставила информацию доход в размере 2,4 миллиона, которым погасила заем перед банком.

Кроме того, еще 10 миллионов она якобы получила взаймы от третьего лица. Как объяснила пресс-служба, "заемщик" признался, что оформил заем по просьбе, такой суммы на самом деле не имел и фактически эти деньги не передавал.

В декларации за 2023 год заем уже увеличился до 20 миллионов гривен. Кроме того, как установили работники НАПК, чиновница "из неподтвержденных источников" получила для погашения займа перед банком сумму, которая превышала ее законные доходы на 9,9 миллиона.

Пресс-служба добавила, что Нацполиция возбудила уголовные дела.

Напомним, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена 31 мая 2022 года. Сама чиновница заявляла, что за решением стоит Офис президента и называла его незаконным.

Освобождение Денисовой произошло на фоне скандалов вокруг ее вероятной лжи о действиях российских оккупантов. По данным СМИ, на допросе экс-омбудсмен рассказала, что жуткие истории об изнасиловании узнала от дочери, которая была координатором горячей линии для психологической помощи украинцам. Правоохранители не смогли найти доказательств историям, которые распространялись через медиа и соцсети.

1 июля на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека был назначен Дмитрий Лубинец, который занимает ее по сей день.