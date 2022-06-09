Политическая расправа: Денисова рассказала журналистам, за что ее уволили

Бывшая омбудсмен утверждает, что у нее были "напряженные отношения" с Офисом Президента. А "спусковым крючком" в ее увольнении послужила ее позиция относительно закона об олигархах.

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Бывшая омбудсмен и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которую парламент отправил в отставку 31 мая, в интервью изданию "Бабель" рассказала о своем увольнении. По ее словам, это был акт политической расправы, а "спусковым крючком" стала ее позиция относительно закона об олигархах.

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"Почти с 2020 года у меня была ограниченная связь с Офисом Президента, чтобы решать вопросы, которые нуждались в видении высокопоставленных чиновников. Я думаю, что таким спусковым крючком (для увольнения) стала моя позиция по так называемому законопроекту о борьбе с олигархами", — заявила Денисова.

Экс-омбудсмен утверждает, что ее позиция по этому закону вызвала возмущение, поскольку не совпадала с позицией высокопоставленных должностных лиц из фракции "Слуга народа".

Денисова также рассказала, что ее сотрудничество с Офисом Президента было весьма напряженным. По ее словам, она пыталась безуспешно попасть по важным вопросам к президенту Владимиру Зеленскому, хотя по закону, ее должны были бы принять немедленно, чтобы доложить о ситуации с правами человека в Украине.

"Да, мы поддерживаем, что вы делаете на должности уполномоченного, как заботитесь о правах. Мы вас уведомим о возможной встрече", — процитировала Денисова ответ на ее запрос из Офиса Президента.

Критика деятельности Денисовой в медиа-пространстве

Бывшая омбудсмен также прокомментировала обвинения в ее сторону относительно характера ее работы в медиа, где, по словам критиков, она слишком концентрировалась на сексуальных преступлениях российских военнослужащих.

Денисова рассказала, что ей достоверно известно об этих преступлениях, а соответствующие материалы и доказательства сексуального насилия находятся в Генпрокуратуре.

"К нам обращались на горячую линию. Например, 8 апреля обратился человек и предоставил видео о 40 изнасилованных детях. Дети находятся в Польше. Мы передали это в Генпрокуратуру, у них все эти материалы есть", — заявила Денисова.

Она все еще убеждена в том, что о сексуальных преступлениях ВС РФ нужно было говорить. Денисова продолжает утверждать, что Россия систематически и с особенной жестокостью совершает различные формы насилия против украинского народа.

"Это их тактика против украинского народа. Информацию об этом я получала напрямую от психологов, работавших в проекте ЮНИСЕФ", — добавила она.

Отметим, что в Сети появилось обращение представителей украинских медиа-ресурсов, в котором они выразили озабоченность по поводу публичных высказываний Денисовой относительно сексуальных преступлений российских солдат.

В обращении было подчеркнуто, что подобные громкие заявления должны обязательно быть подтверждены заключениями судебно-медицинской экспертизы, и даже в этом случае каждое слово должно быть взвешено и тщательно подобрано.

"Мы обеспокоены тем, чтобы украинские медиа не стали всего лишь площадкой для распространения "ужасных подробностей" о сексуальных преступлениях во время войны вместо того, чтобы служить голосами в поддержку сбора улик в соответствующих уголовных делах и справедливого наказания", — говорилось в обращении.

Напомним, 31 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что бывшая омбудсмен Людмила Денисова не передавала следователям материалы относительно изнасилований, совершенных российскими военнослужащими в Украине. По ее словам, вместо этого, бывший омбудсмен отправляла письма с нормами международного законодательства, которые нарушали российские военнослужащие.