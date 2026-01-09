У Рівному заступник начальника ТЦК і СП отримав Toyota Highlander за зняття з розшуку

Заступник начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вигадав, як нажитися на тих, хто хоче знятися з розшуку або отримати відстрочку.

Чиновник вимагав гроші навіть у тих військовозобов'язаних чоловіків, хто мав на це законні підстави. При цьому він погрожував створенням "проблем" у разі відмови, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За інформацією слідчих, розмір "оплати" коливався від $10 до $12 тисяч — залежно від підстав, за якими громадянин мав отримати відстрочку або знятися з розшуку.

Щоб приховати походження коштів, чиновник вигадував різні схеми. Наприклад, правоохоронці задокументували епізод, коли він доручив своїм підлеглим придбати за хабар автомобіль.

Епізод мав місце в грудні 2025 року. Як розповіли в Офісі генпрокурора України, за зняття чоловіка з розшуку в реєстрі "Оберіг" і забезпечення його несприйняття під час загальної мобілізації через підлеглого посередника зажадали сплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску.

Сума неправомірної вигоди становила $12 тисяч. Частину коштів, за версією слідства, чиновник додав особисто з отриманих раніше "надходжень". Автомобіль було оформлено на підставну особу, проте фактично ним користувався підозрюваний.

Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг оформити документи без перешкод.

На купівлю авто фігурант "доклав" раніше отримані незаконним шляхом кошти

Наразі розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють інші факти здирництва в Рівненському ВТЦК та СП. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Чоловікові оголосили про підозру

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн 271 тис. грн застави.

У Рівненському ОТЦК і СП ситуацію з діями співробітника поки що ніяк не прокоментували.

Напередодні стало відомо, що ДБР офіційно повідомило про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області. Його підозрюють у тому, що він застосовував фізичне насильство до військовозобов'язаних. На чоловіка надійшло понад 30 скарг від громадян.

