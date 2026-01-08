Избиение военным ТЦК: в о подозрении сообщили офицеру, на которого составили более 30 жалоб

Государственное бюро расследований официально сообщило о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области. Его подозревают в том, что он применял физическое насилие к военнообязанным.

На мужчину поступило более 30 жалоб от граждан. Обращения поступали в отношении сотрудников Корабельного районного ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Насилие совершалось во время проверок военно-учетных документов. Во время проверки установили, что офицер ТЦК, который был привлечен к "усилению" работы Корабельного РТЦК и СП, применял физическое насилие к военнообязанным.

Также проверка установила, что применение насилия имело системный характер.

Один из инцидентов, упомянутый в сообщении ГБР, касается расследования инцидента с лета 2025-го года. 14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

В Госбюро расследований отметили, что военное положение не может быть оправданием для насилия или превышения служебных полномочий.

Офицеру ТЦК сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

В то же время, во время сообщения об инциденте относительно возможного избиения военнообязанного в июле 2025-го года, речь шла о ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Эта статья предусматривает наказание наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что 6 января 40-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что военнослужащие Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно удерживали и избивали его в течение длительного времени.

7 января стало известно, что военнослужащий взвода охраны вместе с руководителем одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области пытали мужчину. После пыток мужчине понадобилась операция.