В Николаевской области мужчина заявил, что его незаконно держали в ТЦК 12 дней: начато расследование

40-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что военнослужащие Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки незаконно удерживали и избивали его в течение длительного времени. В Николаевском областном ТЦК и СП начали служебное расследование.

Об инциденте с ТЦК рассказал отдел коммуникации полиции Николаевской области. Правоохранителям рассказали, что 40-летний гражданин 6 января заявил о незаконном удержании и нанесении ему телесных повреждений военными в течение длительного времени, с 25 декабря.

Следователи районного управления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека, что сопровождалось причинением ему физических страданий в течение длительного времени". Она предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

"Сейчас проводится ряд следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к указанному преступлению. Продолжается досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Відео дня

Инцидент с ТЦК в Николаевской области: реакция военных

В Николаевском областном ТЦК и СП сообщили, что командование знает об инциденте с представителями 3 отдела Вознесенского районного ТЦК и СП и начало служебное расследование, чтобы объективно выяснить обстоятельства, установить участников и определить их виновность. В ОТЦК заверили, что оказывают следствию полное содействие.

"Позиция руководства однозначна: если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", — заявили в Николаевском ОТЦК и СП.

В пресс-службе призвали дождаться результатов расследования и официальных выводов от полиции.

В Николаевском ОТЦК и СП отреагировали на инцидент в Вознесенском районе Фото: скриншот

Напомним, в Государственном бюро расследований 7 января сообщали, что на Прикарпатье военнослужащие пытали мужчину в ТЦК из-за отказа проходить флюорографию.

В командовании Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос "УП" 5 января рассказывали, что за 4 года полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 272 случая нападений на военных ТЦК.