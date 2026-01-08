На Миколаївщині чоловік заявив, що його незаконно тримали в ТЦК 12 днів: розпочато розслідування

40-річний чоловік звернувся до поліції з заявою про те, що військовослужбовці Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незаконно утримували та били його протягом тривалого часу. В Миколаївському обласному ТЦК та СП почали службове розслідування.

Про інцидент із ТЦК розповів відділ комунікації поліції Миколаївської області. Правоохоронців розповіли, що 40-річний громадянин 6 січня заявив про незаконне утримання та нанесення йому тілесних ушкоджень військовими протягом тривалого часу, з 25 грудня.

Слідчі районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань протягом тривалого часу". Вона передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на термін до 5 років.

"Наразі проводиться низка слідчих та оперативних заходів щодо встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до вказаного злочину. Триває досудове розслідування", — повідомили в поліції.

Інцидент із ТЦК в Миколаївській області: реакція військових

У Миколаївському обласному ТЦК та СП повідомили, що командування знає про інцидент з представниками 3 відділу Вознесенського районного ТЦК та СП і розпочало службове розслідування, щоб об'єктивно з'ясувати обставини, встановити учасників і визначити їхню винуватість. В ОТЦК запевнили, що надають слідству повне сприяння.

"Позиція керівництва однозначна: якщо під час слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо громадянина, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", — заявили в Миколаївському ОТЦК та СП.

В пресслужбі закликали дочекатися результатів розслідування та офіційних висновків від поліції.

В Миколаївському ОТЦК та СП відреагували на інцидент у Вознесенському районі Фото: скриншот

Нагадаємо, в Державному бюро розслідувань 7 січня повідомляли, що на Прикарпатті військовослужбовці катували чоловіка у ТЦК через відмову проходити флюорографію.

В командуванні Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит "УП" 5 січня розповідали, що за 4 роки повномасштабної війни в Україні було зафіксовано 272 випадки нападів на військових ТЦК.