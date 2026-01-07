Відмовлявся від флюорографії: на Прикарпатті катували чоловіка у ТЦК, — ДБР

Військовослужбовець взводу охорони разом з керівником одного з районних ТЦК Івано-Франківської області катував чоловіка. Після побиття постраждалому знадобилась операція — йому видалили один з органів.

Правоохоронці затримали військового, який разом зі своїм начальником принижував і бив військовозобов’язаних. Інший фігурант справи вже отримав підозру у листопаді 2025 року. Про це 7 січня повідомили у Державному бюро розслідувань.

ДБР провело перевірку через скарги від українців щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з військкоматів. Окрім того, у ЗМІ повідомляли, що ще більше постраждалих почали звертатися до правоохоронних органів. Слідчим вдалося встановити низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

"Зокрема, вони застосували фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. За даними слідства, офіцер та солдат вивели потерпілого на коридор, де один з них силою тримав потерпілого, а інший наніс щонайменше п’ять ударів. Пізніше зняли з нього одяг та силоміць завели у кабінет рентгенографії. При цьому фігуранти не припинили бити потерпілого і, застосували сльозогінний балончик, бризнувши йому в обличчя", — передала пресслужба.

Постраждалий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

Дії військовослужбовців ТЦК кваліфікували як катування, вчинене представником держави. За це їм може загрожувати до 12 років ув'язнення. Нині обох взяли під варту без права на заставу за рішенням суду.

"Триває досудове розслідування. Перевіряються можливі аналогічні факти катування людей працівниками цього районного ТЦК та СП", — додали у бюро.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що застосунок "Резерв+" тепер інформуватиме військовозобов’язаних про надсилання паперової повістки поштою. Це дозволить уникнути непорозумінь та гарантовано не пропустити рекомендований лист від ТЦК.

У командуванні Сухопутних військ інформували, що за 2025 рік четверо військових ТЦК загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Також тривають розслідування 205 випадків нападів.