Отказывался от флюорографии: на Прикарпатье пытали мужчину в ТЦК, — ГБР

Военнослужащий взвода охраны вместе с руководителем одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области пытал мужчину. После избиения пострадавшему понадобилась операция — ему удалили один из органов.

Правоохранители задержали военного, который вместе со своим начальником унижал и избивал военнообязанных. Другой фигурант дела уже получил подозрение в ноябре 2025 года. Об этом 7 января сообщили в Государственном бюро расследований.

ГБР провело проверку из-за жалоб от украинцев об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из военкоматов. Кроме того, в СМИ сообщали, что еще больше пострадавших начали обращаться в правоохранительные органы. Следователям удалось установить ряд фактов унижения и неправомерного применения силы.

"В частности, они применили физическую силу к мужчине, только за то, что тот отказался проходить флюорографию. По данным следствия, офицер и солдат вывели потерпевшего в коридор, где один из них силой держал потерпевшего, а другой нанес не менее пяти ударов. Позже сняли с него одежду и силой завели в кабинет рентгенографии. При этом фигуранты не прекратили бить потерпевшего и, применили слезоточивый баллончик, брызнув ему в лицо", — передала пресс-служба.

Пострадавший получил тяжелые травмы и нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

Действия военнослужащих ТЦК квалифицировали как пытки, совершенные представителем государства. За это им может грозить до 12 лет заключения. Сейчас обоих взяли под стражу без права на залог по решению суда.

"Продолжается досудебное расследование. Проверяются возможные аналогичные факты пыток людей работниками этого районного ТЦК и СП", — добавили в бюро.

Напомним, в Минобороны сообщили, что приложение "Резерв+" теперь будет информировать военнообязанных об отправке бумажной повестки по почте. Это позволит избежать недоразумений и гарантированно не пропустить заказное письмо от ТЦК.

В командовании Сухопутных войск информировали, что за 2025 год четверо военных ТЦК погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Также продолжаются расследования 205 случаев нападений.