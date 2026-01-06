Обновление "Резерв+": украинцы будут получать уведомления о бумажных повестках

В Минобороны Украины сообщили, что приложение расширяет сервис уведомлений. И теперь будет информировать о ключевых событиях и запросах пользователя.

"Резерв+" отныне информирует о ключевых событиях и запросах пользователя", — сообщили в Минобороны и отметили, что приложение продолжает развиваться как "удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными".

Одно из ключевых направлений — сервис оповещений, позволяющий пользователям вовремя узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе.

Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с военным учетом:

Представление и снятие с розыска.

Нарушение правил воинского учета и штрафы.

Обновление Резерв ID.

Обновление и получение данных.

Получение отсрочки или бронирования.

Получение электронного направления на ВВК.

Теперь в приложении появилась возможность включить оповещение о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через "Укрпочту".

Оповещения в "Резерв+" — что важно знать

Оповещение в "Резерв+" не является повесткой. Это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки.

Функция добровольная — пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по собственному желанию.

В извещении указаны дата и время, когда надо явиться в ТЦК и СП.

Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются "Укрпочтой".

А в течение квартала в "Резерв+" станут доступны оповещения о постановке на учет, снятии с учета, исключении с учета, отмене отсрочки.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что в военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев.

Также правительство обновило правила питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП. Отныне их должны кормить за государственный счет по Каталогу продуктов, аналогичному тому, которым пользуются в ВСУ.