Оновлення "Резерв+": українці отримуватимуть сповіщення про паперові повістки
У Міноборони України повідомили, що застосунок розширює сервіс сповіщень. І тепер буде інформувати про ключові події та запити користувача.
"Резерв+" відтепер інформує про ключові події та запити користувача", — повідомили у Міноборони та зазначили, що застосунок продовжує розвиватися як "зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними".
Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.
Наразі "Резерв+" уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
- Подання та зняття з розшуку.
- Порушення правил військового обліку та штрафи.
- Оновлення Резерв ID.
- Оновлення та отримання даних.
- Отримання відстрочки чи бронювання.
- Отримання електронного направлення на ВЛК.
Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через "Укрпошту".
Сповіщення у "Резерв+" — що важливо знати
Сповіщення в "Резерв+" не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.
У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.
Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються "Укрпоштою".
А протягом кварталу в "Резерв+" стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що в у військово-облікових документах в застосунку "Резерв+" з'являться фото їхніх власників.
Також уряд оновив правила харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП. Відтепер їх мають годувати державним коштом за Каталогом продуктів, аналогічним до того, яким користуються в ЗСУ.