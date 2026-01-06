Оновлення "Резерв+": українці отримуватимуть сповіщення про паперові повістки

У Міноборони України повідомили, що застосунок розширює сервіс сповіщень. І тепер буде інформувати про ключові події та запити користувача.

"Резерв+" відтепер інформує про ключові події та запити користувача", — повідомили у Міноборони та зазначили, що застосунок продовжує розвиватися як "зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними".

Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Наразі "Резерв+" уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

Подання та зняття з розшуку.

Порушення правил військового обліку та штрафи.

Оновлення Резерв ID.

Оновлення та отримання даних.

Отримання відстрочки чи бронювання.

⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через "Укрпошту".

Сповіщення у "Резерв+" — що важливо знати

Сповіщення в "Резерв+" не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.

⁠У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.

⁠Порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються "Укрпоштою".

А протягом кварталу в "Резерв+" стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що в у військово-облікових документах в застосунку "Резерв+" з'являться фото їхніх власників.

Також уряд оновив правила харчування громадян, які прибувають до ТЦК та СП. Відтепер їх мають годувати державним коштом за Каталогом продуктів, аналогічним до того, яким користуються в ЗСУ.