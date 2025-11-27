У "Резерв+" анонсували оновлення військово-облікових документів: з'явиться фото власника

В Міноборони України кажуть, що це має зробити підтвердження особи прозорішим і пришвидшити перевірки. Тестування нової функції вже відкрито.

У військово-облікових документах в застосунку "Резерв+" з'являться фото їхніх власників. Про це заявили в Міноборони України.

"Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів", — повідомило міністерство.

Наразі українці можуть долучитись до тестування, щоб зробити застосунок зручнішим. Вони зможуть перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок.

Раніше Міністерство оборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер отримати відстрочку від мобілізації онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Також Міністерство оборони України пояснило, що позначка "Потребує базової загальновійськової підготовки" у застосунку "Резерв+" стосується громадян, яким присвоєно військово-облікову спеціальність ВОС-999. За даними відомства, ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, яка надається особам, що не проходили строкову службу чи навчальні збори.