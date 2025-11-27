В "Резерв+" анонсировали обновление военно-учетных документов: появится фото владельца

В Минобороны Украины говорят, что это должно сделать подтверждение личности более прозрачным и ускорить проверки. Тестирование новой функции уже открыто.

В военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев. Об этом заявили в Минобороны Украины.

"Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов", — сообщило министерство.

Сейчас украинцы могут присоединиться к тестированию, чтобы сделать приложение более удобным. Они смогут проверить новый вид документа и предоставить обратную связь.

Ранее Министерство обороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь получить отсрочку от мобилизации онлайн могут родители и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.

Также Министерство обороны Украины пояснило, что отметка "Требует базовой общевойсковой подготовки" в приложении "Резерв+" касается граждан, которым присвоена военно-учетная специальность ВОС-999. По данным ведомства, ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая предоставляется лицам, не проходившим срочную службу или учебные сборы.