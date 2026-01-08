Побиття військовим ТЦК: у про підозру повідомили офіцеру, на якого склали понад 30 скарг

Державне бюро розслідувань офіційно повідомило про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області. Його підозрюють в тому, що він застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних.

На чоловіка надійшло понад 30 скарг від громадян. Звернення надходили щодо співробітників Корабельного районного ТЦК. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Насильство чинилося під час перевірок військово-облікових документів. Під час перевірки встановили, що офіцер ТЦК, якого було залучено до "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, застосовував фізичне насильство до військовозобов'язаних.

Також перевірка встановила, що застосування насильства мало системний характер.

Один з інцидентів, згаданий в повідомленні ДБР, стосується розслідування інциденту з літа 2025-го року. 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

У Держбюро розслідувань наголосили, що воєнний стан не може бути виправданням для насильства чи перевищення службових повноважень.

Офіцеру ТЦК повідомлено про підозру у навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України). Досудове розслідування триває.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Водночас, під час повідомлення про інцидент щодо можливого побиття військовозобов'язаного у липні 2025-го року, йшлося про ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Ця стаття передбачає покарання покарання у вигялді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що 6 січня 40-річний чоловік звернувся до поліції з заявою про те, що військовослужбовці Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незаконно утримували та били його протягом тривалого часу.

7 січня стало відомо, що військовослужбовець взводу охорони разом з керівником одного з районних ТЦК Івано-Франківської області катували чоловіка. Після катувань чоловікові знадобилася операція.