Сдавали передвижения ТЦК в Viber: в Одесской области будут судить военных, которые помогали уклонистам

Двое военных из Одесской области предстанут перед судом за то, что помогали мужчинам уклоняться от мобилизации. Они передавали информацию о местах вручения повесток и расположении мобильных блокпостов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным следствия, обвиняемые в течение года администрировали Viber-группу "ГАИ Черная", где регулярно сообщали участникам о появлении представителей территориальных центров комплектования и предупреждали о возможной опасности.

Двое военных из Одесской области передавали информацию о ТЦК в Viber, чтобы помогать уклоняться от мобилизации. Фото: государственное бюро расследований

"По данным следствия, двое военнослужащих одного из правоохранительных органов в течение года помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Они передавали информацию о локации мобильных блокпостов и актуальные места вручения повесток на территории одной из общин Одесской области", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что такими действиями они препятствовали законной работе Вооруженных Сил Украины в особый период. Сейчас обоих военных обвиняют по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Обвинительный акт уже передан в суд. Сейчас дело ведет Одесская областная прокуратура.

Напомним, что в Полтаве создадут специальную комиссию, которая будет проводить проверки государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по соблюдению законодательства о воинском учете.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде было проведено совещание с военным и правоохранительным руководством страны. В частности, они обсуждали противодействие коррупционным проявлениям, которые наблюдаются в системе ТЦК и СП, а также вопросы СЗЧ в армии.