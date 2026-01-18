Ворог планує атакувати 1000 дронами на день: Сирський про військове виробництво РФ (відео)

Російська Федерація планує істотно наростити виробництво безпілотників у 2026 році. А Збройні сили РФ націлені на застосування до 1000 дронів на добу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 18 січня в інтерв'ю LB Live розповів, що, за його даними, у році, що розпочався, Росія не планує припиняти бойові дії в межах так званої "спецоперації".

Головком ЗСУ Олександр Сирський про нарощування ЗС РФ атак БПЛА (дивитися з 57:45)

"Ми бачимо дії противника і не бачимо жодних ознак, що вони готуються до якихось мирних перемовин, або ініціатив і дій на полі бою. Навпаки, ми бачимо збільшення інтенсивності бойових дій і нарощування чисельності наступальних угруповань ворога, збільшення обсягів виробництва озброєнь ударного типу — ракет, дронів", — прокоментував Сирський ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту.

Відео дня

За його словами, на сьогоднішній день росіяни виробляють на добу приблизно 404 безпілотники типу "Шахед", і в планах супротивника тільки збільшити цю кількість.

Важливо

Росія хоче пускати "Герань-5" з літаків Су-25: у Defense Express відповіли, чи це можливо

"У планах противника у 2026 році застосовувати до 1000 дронів на день. Тому, звісно ж, ми маємо зробити все необхідне, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, і створити умови для проведення переговорів, тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися", — наголосив головком ЗСУ.

Таким чином, продовжив Сирський, завдання українських збройних сил продовжувати ефективно вести бойові дії, щоб максимально знизити бойовий потенціал противника, як у технічному плані, так і в плані людських ресурсів.

Крім того, головком відзначив допомогу союзників РФ у питанні військово-технічного забезпечення та виробництва боєприпасів. За його словами, необхідно враховувати, що росіяни випуск боєприпасів тільки нарощують.

"Це закриті цифри, але можливості російської економіки залишаються високими. Ми бачимо, що темпи військового виробництва, на жаль, не знижуються. Це потрібно враховувати і діяти відповідно", — сказав Сирський.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків американського Інституту вивчення війни, під час комбінованих авіаударів по Україні в період з 1 до 11 січня війська РФ використовували свою нову розробку іранського "Шахеда" — безпілотник "Герань-5". Ймовірно, Росія відкрила власну виробничу лінію для цього нового типу БПЛА.