Враг планирует атаковать 1000 дронам в день: Сырский о военном производстве РФ (видео)

Российская Федерация планирует существенно нарастить производство беспилотников в 2026 году. А Вооруженные силы РФ нацелены на применение до 1000 дронов в сутки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 18 января в интервью LB Live рассказал, что, по его данным, в начавшемся году Россия не планирует прекращать боевые действия в рамках так называемой "спецоперации".

Главком ВСУ Александр Сырский о наращивании ВС РФ атак БПЛА (смотреть с 57:45)

"Мы видим действия противника и не видим никаких признаков, что они готовятся к каким-то мирным переговорам, или инициатив и действий на поле боя. Напротив, мы видим увеличение интенсивности боевых действий и наращивание численности наступательных группировок врага, увеличение объемов производства вооружений ударного типа — ракет, дронов", — прокомментировал Сырский инициативы по мирному урегулированию конфликта.

По его словам, на сегодняшний день россияне производят в сутки примерно 404 беспилотника типа "Шахед", и в планах противника только увеличить это число.

"В планах противника в 2026 году применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно же, мы должны сделать все необходимое, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров, потому что со слабым никто не будет договариваться", — подчеркнул главком ВСУ.

Таким образом, продолжил Сырский, задача украинских вооруженных сил продолжать эффективно вести боевые действия, чтобы максимально снизить боевой потенциал противника, как в техническом плане, так и в плане людских ресурсов.

Кроме того, главком отметил помощь союзников РФ в вопросе военно-технического обеспечения и производства боеприпасов. По его словам, необходимо учитывать что россияне выпуск боеприпасов только наращивают.

"Это закрытые цифры, но возможности российской экономики остаются высокими. Мы видим, что темпы военного производства, к сожалению, не снижаются. Это нужно учитывать и действовать соответственно", — сказал Сырский.

Напомним, по информации аналитиков американского Института изучения войны, во время комбинированных авиаударов по Украине в период с 1 по 11 января войска РФ использовали свою новую разработку иранского "Шахеда" — беспилотник "Герань-5". Вероятно, Россия открыла собственную производственную линию для этого нового типа БПЛА.