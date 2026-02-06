Обеспечивают 90% мобилизации: Сырский похвалил ТЦК за работу

Территориальные центры комплектования и социальной подержки обеспечивают стабильное пополнение Сил обороны Украины

Они предоставляют для армии 90% личного состава. Еще 10% попадают в войска через систему рекрутинга, рассказал во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, пишет LB.

В беседе он коснулся и системы подготовки военнослужащих. По его словам, боевая подготовка является ключевым фактором повышения эффективности и сохранения жизни военнослужащих, а их безопасность — главный приоритет.

Поэтом сейчас остается главным приоритетом, поэтому максимальное количество занятий во время общей базовой военной подготовки происходит в защищенных помещениях.

Генерал отметил, что сейчас используется уже шестая редакция программы подготовки:

"Срок подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации). Растет количество инструкторов с боевым опытом".

Сырский уверяет, что благодаря подготовке эффективность украинских военнослужащих заметно возросла.

"Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником. Направление подготовки находится под постоянным контролем Главнокомандующего ВС Украины", — говорит он.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что численность ВС РФ противника за последние полгода остается стабильной — 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом. В то же время враг ежесуточно теряет в среднем 1000–1100 военнослужащих.

В феврале 2026 года активная линия фронта составляет около 1200 км, а глубина боевых порядков продолжает расти. Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь – килл-зоны уже достигают 15–20 км.

Тем временем украинцы по время опроса КМИС заявили, что незаконная мобилизация и превышение ТЦК своих полномочий являются одним из показателей нехватки демократии в стране. Такое мнение выразили 17% опрошенных.

Ранее Александр Сырский заявил, что 2026 год может стать переломным в войне, однако этот сценарий зависит от ряда ключевых факторов — прежде всего темпов мобилизации России, масштабов ее военного производства и уровня поддержки Украины со стороны партнеров.

