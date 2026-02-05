В украинском законодательстве есть определенные ограничения, из-за которых военнообязанным могут не предоставить бронь. Адвокат рассказала Фокусу, могут ли отказать или отменить отсрочку от мобилизации из-за долгов.

Во время всеобщей мобилизации в Украине некоторые военнообязанные граждане могут получить бронирование. Однако не все имеют право на защиту от призыва. Фокус разобрался, кому могут отказать в бронировании и что стоит знать об отсрочке.

Долги по алиментам — могут ли отказать в бронировании

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина № 560 от 16.05.2024 "Вопросы проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", отсрочка предоставляется мужчинам и женщинам, которые имеют на иждивении трех и более несовершеннолетних детей.

Однако, как пояснила адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая, право на бронирование не распространяется на тех, у кого есть долг по алиментам.

"В соответствии с нормами действующего законодательства долг по уплате алиментов может быть весомой причиной для отказа в получении отсрочки", — рассказала специалист.

При рассмотрении заявления на бронирование органы комплектования проверяют данные о лице, в том числе и наличие у него статуса должника с помощью реестра. Если обнаруживается задолженность в пределах, определенных законом, право на отсрочку может быть отозвано или вообще не предоставлено.

В то же время Мостовая отметила, что наличие долга по алиментам не влияет на другие основания отсрочки, к примеру по состоянию здоровья и тому подобное.

Адвокат обратила внимание на то, что для потери права на бронирование учитывается не только факт наличия долга, но и совокупный размер задолженности. Бронирование аннулируется в случае, когда алименты не платятся более трех месяцев по крайней мере за одного ребенка.

"То есть, для сохранения права на отсрочку должен отсутствовать долг по алиментам, или же не должен превышать указанных условий по каждому ребенку должника", — пояснила Мостовая.

По словам эксперта, документальное подтверждение долга может содержаться в:

решения суда, вступившие в законную силу;

постановления в рамках исполнительных производств;

выписка из Единого реестра должников.

"Самым распространенным документом, который требуют органы комплектования является Выписка из Единого реестра должников, который при необходимости может получить каждый гражданин Украины на официальном сайте", — добавила Мирослава Мостовая.

Бронирование в 2026 году: сохраняется ли отсрочка, если долг по алиментам оспаривается в суде

Если военнообязанный имеет долг по алиментам и пытается обжаловать его в судебном порядке, это не означает автоматическое сохранение бронирования. По словам эксперта, сам факт подачи иска или судебного спора относительно размера или начисления алиментов не отменяет существование долга.

"Окончательно вопрос о задолженности будет считаться решенным после принятия судом окончательного решения по делу, которое вступит в законную силу", — пояснила Мирослава Мостовая.

В случае, если задолженность возникла уже после получения отсрочки от мобилизации, и ее размер превышает установленные законом пределы, это может стать основанием для потери брони. Ключевым фактором в таких случаях является документальное подтверждение наличия долга.

Могут ли лишить бронирования из-за других долгов

Военнообязанные должны знать, что в Украине только долг по уплате алиментов может повлиять на право получить отсрочку. Долги по кредитам, коммунальные услуги или неуплаченные штрафы ПДД не являются основанием для потери бронирования.

"Сейчас, в соответствии с нормами действующего законодательства, основная и единственная категория долгов, которая прямо может повлиять на получение отсрочки — это долг по уплате алиментов", — отметила адвокат.

Следовательно, долги из других категорий, такие как кредитные, за коммунальные услуги и т.д. не являются законным основанием для отказа в получении отсрочки или бронирования.

Опекунство и бронирование от мобилизации: может ли отчим получить отсрочку

Право на бронь от мобилизации имеют не только родные родители, воспитывающие трех и более детей, но и отчимы. Но, как подчеркнула Мирослава Мостовая, важно, чтобы опекунство было официально подтверждено судебным решением, удостоверяющим наличие на содержании трех или более несовершеннолетних детей.

Однако для получения отсрочки необходимо предоставить и дополнительные документы, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 "Вопросы проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Среди них:

свидетельство о браке с матерью или отцом детей;

решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом или матерью, что является военнообязанным;

информация из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по категории взыскания (характеру обязательства) "взыскание алиментов" с датой формирования такой информации не позднее чем за пять дней до дня подачи заявления о предоставлении отсрочки.

Запреты и ограничения на бронирование работников: кому могут отказать в отсрочке

Получить отсрочку от мобилизации в Украине можно не всегда, ведь существуют четкие ограничения и условия, при которых в предоставлении брони могут отказать. Мирослава Мостовая назвала основе основания:

превышение "лимита" лиц на предприятии, ведь сейчас для предприятий определяется количество лиц, которые могут получить бронирование;

нарушение правил воинского учета, то есть если лицо не состоит на воинском учете, имеет неактуальные данные в системе воинского учета, или нет соответствующих документов для подтверждения брони/отсрочки;

лица, находящиеся в розыске или имеющие нарушения, в частности граждане, которые избегают воинского учета, находятся в розыске, или имеют другие нарушения в вопросах мобилизации;

несоответствие документов, другими словами, если документы о занятости, воинский учет и т.д. оформлены с ошибками или имеют несоответствия с требованиями определенными законодательством.

"Также следует учитывать, что бронирование/отсрочка имеет срочный характер. По истечении определенного срока возникает необходимость обновления сведений и повторного подтверждения наличия предусмотренных законом оснований для ее получения", — отметила адвокат в комментарии.

Мостовая резюмировала, что без законных оснований, определенных действующим законодательством, право на бронь или отсрочку не предоставляется, и лицо не может быть забронировано от мобилизации.

Ранее Фокус пообщался с военным юристом и выяснил, в каких случаях штраф от ТЦК за необновление данных можно оспорить в суде, а также когда такое взыскание может считаться незаконным.