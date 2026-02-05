В українському законодавстві є певні обмеження, через які військовозобов’язаним можуть не надати бронь. Адвокатка розповіла Фокусу, чи можуть відмовити або скасувати відстрочку від мобілізації через борги.

Під час загальної мобілізації в Україні деякі військовозобов’язані громадяни можуть отримати бронювання. Однак не всі мають право на захист від призову. Фокус розібрався, кому можуть відмовити у бронюванні та що варто знати про відстрочку.

Борги по аліментах — чи можуть відмовити в бронюванні

Згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабміну № 560 від 16.05.2024 "Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", відстрочка надається чоловікам та жінкам, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей.

Проте, як пояснила адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова, право на бронювання не поширюється на тих, у кого є борг з аліментів.

"Відповідно до норм чинного законодавства борг по сплаті аліментів може бути вагомою причиною для відмови в отримання відстрочки", — розповіла фахівчиня.

При розгляді заяви на бронювання органи комплектування перевіряють дані про особу, зокрема і наявність у неї статусу боржника за допомогою реєстру. Якщо виявляється заборгованість у межах, визначених законом, право на відстрочку може бути відкликане або взагалі не надане.

Водночас Мостова зазначила, що наявність боргу по аліментах не впливає на інші підстави відстрочки, до прикладу за станом здоров’я тощо.

Адвокатка звернула увагу на те, що для втрати права на бронювання враховується не лише факт наявності боргу, а й сукупний розмір заборгованості. Бронювання анулюється у разі, коли аліменти не сплачуються більше ніж три місяці за принаймні одну дитину.

"Тобто, задля збереження права на відстрочку має бути відсутній борг по аліментах, або ж не повинен перевищувати зазначених умов по кожній дитині боржника", — пояснила Мостова.

За словами експертки, документальне підтвердження боргу може міститися у:

рішення суду, що набрали законної сили;

постанови в межах виконавчих проваджень;

витяг із Єдиного реєстру боржників.

"Найпоширенішим документом, якого вимагають органи комплектування є Витяг з Єдиного реєстру боржників, який за потреби може отримати кожен громадянин України на офіційному сайті", — додала Мирослава Мостова.

Бронювання у 2026 році: чи зберігається відстрочка, якщо борг по аліментах оскаржується в суді

Якщо військовозобов’язаний має борг по аліментах і намагається оскаржити його в судовому порядку, це не означає автоматичне збереження бронювання. За словами експертки, сам факт подання позову або судового спору щодо розміру чи нарахування аліментів не скасовує існування боргу.

"Остаточно питання щодо заборгованості вважатиметься вирішеним після ухвалення судом остаточного рішення у справі, яке набере законної сили", – пояснила Мирослава Мостова.

У разі, якщо заборгованість виникла вже після отримання відстрочки від мобілізації, і її розмір перевищує встановлені законом межі, це може стати підставою для втрати броні. Ключовим фактором у таких випадках є документальне підтвердження наявності боргу.

Чи можуть позбавити бронювання через інші борги

Військовозобов’язані мають знати, що в Україні лише борг по сплаті аліментів може вплинути на право отримати відстрочку. Борги за кредитами, комунальні послуги чи несплачені штрафи ПДР не є підставою для втрати бронювання.

"Наразі, відповідно до норм чинного законодавства, основна і єдина категорія боргів, яка прямо може вплинути на отримання відстрочки – це борг по сплаті аліментів", – наголосила адвокатка.

Відтак, борги з інших категорій, такі як кредитні, за комунальні послуги тощо не є законною підставою для відмови в отриманні відстрочки чи бронювання.

Якщо військовозобов’язаний має прострочені кредити або заборгованість за комунальні послуги, це не позбавляє його права на бронювання за сімейними обставинами

Опікунство та бронювання від мобілізації: чи може вітчим отримати відстрочку

Право на бронь від мобілізації мають не лише рідні батьки, які виховують трьох і більше дітей, а й вітчими. Та, як наголосила Мирослава Мостова, важливо, щоб опікунство було офіційно підтверджене судовим рішенням, що засвідчує наявність на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей.

Вітчими можуть отримати бронювання, однак лише за умови оформленого офіційного опікунства Фото: Freepik

Однак для отримання відстрочки необхідно надати й додаткові документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16.05.2024 "Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Серед них:

свідоцтво про шлюб з матір’ю або батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір’ю, що є військовозобов’язаним;

інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність в Реєстрі відомостей про військовозобов’язаного за категорією стягнення (характером зобов’язання) "стягнення аліментів" з датою формування такої інформації не пізніше ніж за п’ять днів до дня подання заяви про надання відстрочки.

Заборони та обмеження на бронювання працівників: кому можуть відмовити у відстрочці

Отримати відстрочку від мобілізації в Україні можна не завжди, адже існують чіткі обмеження та умови, за яких у наданні броні можуть відмовити. Мирослава Мостова назвала основі підстави:

перевищення "ліміту" осіб на підприємстві, адже наразі для підприємств визначається кількість осіб, які можуть отримати бронювання;

порушення правил військового обліку, тобто якщо особа не перебуває на військовому обліку, має неактуальні дані в системі військового обліку, або немає відповідних документів для підтвердження броні/відстрочки;

особи, що перебувають у розшуку або мають порушення, зокрема громадяни, які уникають військового обліку, перебуваються у розшуку, або мають інші порушення у питаннях мобілізації;

невідповідність документів, іншими словами, якщо документи про зайнятість, військовий облік тощо оформлені з помилками або мають невідповідності з вимогами визначеними законодавством.

"Також слід враховувати, що бронювання/відстрочка має строковий характер. Після спливу визначеного строку виникає необхідність оновлення відомостей та повторного підтвердження наявності передбачених законом підстав для її отримання", – зауважила адвокатка в коментарі.

Мостова резюмувала, що без законних підстав, визначених чинним законодавством, право на бронь або відстрочку не надається, і особа не може бути заброньованою від мобілізації.

Раніше Фокус поспілкувався з військовим юристом і з’ясував, у яких випадках штраф від ТЦК за неоновлення даних можна оскаржити в суді, а також коли таке стягнення може вважатися незаконним.