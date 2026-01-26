Мобілізація в Україні: кого з чоловіків заберуть до армії у лютому, деталі

Нещодавно Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні з 3 лютого до 4 травня. І це означає, що у лютому триватиме призов військовозобов’язаних до Збройних Сил для захисту країни від російської агресії.

Як повідомляє видання "24 Канал"у своїй публікації 26 січня, законопроєкти наразі очікують на підпис президента України. Загалом, під мобілізацію потрапляють чоловіки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та не мають законних підстав для відстрочки або бронювання.

Так, у лютому до армії можуть призвати кілька категорій громадян. Зокрема, як пише видання, мобілізувати можуть чоловіків від 25 до 60 років, які раніше не служили, але придатні до служби. Крім того, військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років із військовим досвідом, або ж ті, хто проходив строкову службу, перебуває на обліку або в резерві, якщо вони придатні та не мають відстрочки чи броні.

Також призов можливий для тих, кого раніше зняли з обліку за станом здоров’я або визнали "обмежено придатним", але повторна медична комісія підтвердила придатність до служби.

Для молодих чоловіків 18–25 років, які мають статус "призовник", служба можлива лише добровільно – через контракт "18–24".

В цілому, граничний вік для служби в Україні – 60 років. Проте за бажанням, належного стану здоров’я та потреби армії людині можуть запропонувати контракт "60+" на один рік.

Нагадаємо, що 14 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14366, яким продовжила дію воєнного стану ще на 90 діб. Паралельно було підтримано законопроєкт №14367, що передбачає продовження терміну загальної мобілізації на такий самий період.

За продовження воєнного стану проголосували 333 народні депутати. Документ передбачає, що воєнний стан і мобілізація в Україні триватимуть із 05:30 3 лютого 2026 року до 3 травня 2026 року включно. Тепер обидва законопроєкти мають підписати спікер Верховної Ради та президент України. Загалом, це вже буде 18-те продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

