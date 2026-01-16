Постановка на військовий облік онлайн: Міноборони розширило вікову групу

Міноборони України, яке зараз тестує взяття на облік військовозобов'язаних у системі "Резерв+", розширює його на нову вікову групу.

Уже незабаром чоловіки зможуть стати на військовий облік дистанційно без візитів до територіальних центрів комплектування та паперових процедур, а участь у тестуванні можуть узяти військовозобов'язані віком 18-24 роки, повідомили у відомстві.

Щоб узяти участь у тестуванні, їм потрібно заповнити форму, де вказуються дані людини, податковий номер, її регіон проживання, операційна система смартфона.

Постановка на військовий облік онлайн: як це працює

заповнити форму для участі в тестуванні;

дочекатися електронного листа із запрошенням;

встановити додаток "Резерв+" або оновити його до останньої версії;

слідувати інструкціям у застосунку та подати заявку;

отримати підтвердження та документ "Резерв ID".

В оборонному відомстві попередили, що онлайн-постановка можлива тільки для тих, хто ніколи не перебував на військовому обліку.

"Якщо вас раніше зняли або виключили з обліку, відновлення можливе тільки через ТЦК і СП", — уточнили в Міноборони.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, послуга онлайн-постановки на військовий облік поки що недоступна.

6 січня стало відомо, що "Резерв+" почав інформувати про ключові події та запити користувача.

Один із ключових напрямків — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Зараз "Резерв+" вже відправляє push-повідомлення про низку подій, пов'язаних з військовим обліком. Також у застосунку з'явилася можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК і СП надіслав паперову повістку поштою.

Раніше в Міноборони повідомляли, що у військово-облікових документах у додатку "Резерв+" з'являться фото їхніх власників.

Також уряд оновив правила харчування громадян, які прибувають до ТЦК і СП. Відтепер їх мають годувати державним коштом за Каталогом продуктів, аналогічним тому, яким користуються у ЗСУ.