Постановка на воинский учет онлайн: Минобороны расширило возрастную группу
Минобороны Украины, которое сейчас тестирует постановку на учет военнообязанных в системе "Резерв+", расширяет его на новую возрастную группу.
Уже вскоре мужчины смогут стать на военный учет дистанционно без визитов в территориальные центры комплектования и бумажных процедур, а участие в тестировании могут взять военнобязанные в возрасте 18–24 лет, сообщили в ведомстве.
Чтобы поучаствовать в тестировании, им нужно заполнить форму, где указываются данные человека, налоговый номер, его регион проживания, операционная система смартфона.
Постановка на военный учет онлайн: как это работает
- заполнить форму для участия в тестировании;
- дождаться электронное письмо с приглашением;
- установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;
- следовать инструкциям в приложении и подать заявку;
- получить подтверждение и документ "Резерв ID".
В оборонном ведомстве предупредили, что онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на военном учете.
"Если вас ранее сняли или исключили из учета, возобновление возможно только через ТЦК и СП", – уточнили в Минобороны.
Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, услуга онлайн-постановки на военный учет пока недоступна.
6 января стало известно, что "Резерв+" начал информировать о ключевых событиях и запросах пользователя.
Одно из ключевых направлений — сервис оповещений, позволяющий пользователям вовремя узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе.
Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с военным учетом. Также в приложении появилась возможность включить оповещение о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте.
Ранее в Минобороны сообщали, что в военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев.
Также правительство обновило правила питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП. Отныне их должны кормить за государственный счет по Каталогу продуктов, аналогичному тому, которым пользуются в ВСУ.