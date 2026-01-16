Постановка на воинский учет онлайн: Минобороны расширило возрастную группу

Минобороны Украины, которое сейчас тестирует постановку на учет военнообязанных в системе "Резерв+", расширяет его на новую возрастную группу.

Уже вскоре мужчины смогут стать на военный учет дистанционно без визитов в территориальные центры комплектования и бумажных процедур, а участие в тестировании могут взять военнобязанные в возрасте 18–24 лет, сообщили в ведомстве.

Чтобы поучаствовать в тестировании, им нужно заполнить форму, где указываются данные человека, налоговый номер, его регион проживания, операционная система смартфона.

Постановка на военный учет онлайн: как это работает

заполнить форму для участия в тестировании;

дождаться электронное письмо с приглашением;

установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии;

следовать инструкциям в приложении и подать заявку;

получить подтверждение и документ "Резерв ID".

В оборонном ведомстве предупредили, что онлайн-постановка возможна только для тех, кто никогда не состоял на военном учете.

"Если вас ранее сняли или исключили из учета, возобновление возможно только через ТЦК и СП", – уточнили в Минобороны.

Для женщин, подлежащих военному учету по специальности, услуга онлайн-постановки на военный учет пока недоступна.

6 января стало известно, что "Резерв+" начал информировать о ключевых событиях и запросах пользователя.

Одно из ключевых направлений — сервис оповещений, позволяющий пользователям вовремя узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе.

Сейчас "Резерв+" уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с военным учетом. Также в приложении появилась возможность включить оповещение о том, что ТЦК и СП прислал бумажную повестку по почте.

Ранее в Минобороны сообщали, что в военно-учетных документах в приложении "Резерв+" появятся фото их владельцев.

Также правительство обновило правила питания граждан, прибывающих в ТЦК и СП. Отныне их должны кормить за государственный счет по Каталогу продуктов, аналогичному тому, которым пользуются в ВСУ.