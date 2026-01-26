Мобилизация в Украине: кого из мужчин заберут в армию в феврале, детали

Недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине с 3 февраля до 4 мая. И это означает, что в феврале будет продолжаться призыв военнообязанных в Вооруженные Силы для защиты страны от российской агрессии.

Как сообщает издание "24 Канал" в своей публикации 26 января, законопроекты сейчас ожидают подписи президента Украины. В общем, под мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

Так, в феврале в армию могут призвать несколько категорий граждан. В частности, как пишет издание, мобилизовать могут мужчин от 25 до 60 лет, которые ранее не служили, но пригодны к службе. Кроме того, военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет с военным опытом, или же те, кто проходил срочную службу, состоит на учете или в резерве, если они пригодны и не имеют отсрочки или брони.

Відео дня

Также призыв возможен для тех, кого ранее сняли с учета по состоянию здоровья или признали "ограниченно годным", но повторная медицинская комиссия подтвердила пригодность к службе.

Для молодых мужчин 18-25 лет, которые имеют статус "призывник", служба возможна только добровольно — через контракт "18-24".

В целом, предельный возраст для службы в Украине — 60 лет. Однако по желанию, надлежащего состояния здоровья и потребности армии человеку могут предложить контракт "60+" на один год.

ВР проголосовала за продление военного положения: что известно

Напомним, что 14 января Верховная Рада приняла законопроект №14366, которым продлила действие военного положения еще на 90 суток. Параллельно был поддержан законопроект №14367, предусматривающий продление срока всеобщей мобилизации на такой же период.

За продление военного положения проголосовали 333 народных депутата. Документ предусматривает, что военное положение и мобилизация в Украине продлятся с 05:30 3 февраля 2026 года до 3 мая 2026 года включительно. Теперь оба законопроекта должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины. В общем, это уже будет 18-е продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Также Фокус писал, что в 2026 году все юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля, но те, кто не сделает это вовремя рискуют получить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что вскоре мужчины смогут стать на воинский учет дистанционно в системе "Резерв+" без визитов в ТЦК и бумажных процедур.