Могут получить штраф до 25 тыс. грн: 17-летние юноши должны стать на учет в ТЦК до конца июля

В 2026 году все юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет до 31 июля. Те, кто не выполнит эту обязанность, рискуют получить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Как сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на странице в Facebook, ежегодно молодые мужчины, которым исполняется 17 лет, заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, в 2026 году на учет должны стать юноши 2009 года рождения.

В заметке отмечается, что записаться на учет можно через электронный кабинет или мобильное приложение "Резерв+", где нужно обновить свои данные. Также есть и другой способ — прийти лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предоставить пакет документов, среди которых должно быть:

паспорт,

свидетельство о рождении,

выписку из реестра общины,

справку о постановке на учет для внутренне перемещенных лиц (если нужно),

документы об образовании,

справку с места учебы или работы,

четыре фотографии 35×45 мм и дополнительные документы при необходимости.

Медицинский осмотр сейчас не нужен, поскольку он станет обязательным только перед отправкой на базовую военную службу и практические занятия по подготовке. Также ведомость отмечает, что на учет не берут юношей, которые отбывают наказание или находятся под принудительным медицинским наблюдением.

"Юноши, которые в установленные законом сроки должны были стать на воинский учет, но не смогли сделать это, обязаны лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или фактического проживания и предоставить необходимые документы. Несвоевременная постановка на учет и нарушение правил воинского учета предусматривает административную ответственность", — говорится в публикации.

Зато задержка с постановкой на учет признается оправданной в случае болезни, стихийного бедствия или проживания на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. В таких случаях штрафы и наказания не применяются.

"В таких случаях граждане освобождаются от ответственности за несоблюдение сроков постановки на учет. За подробной информацией обращайтесь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или временного пребывания", — пишут в публикации Львовского ТЦК.

Напомним, что вскоре мужчины смогут стать на воинский учет дистанционно без визитов в ТЦК, а участие в тестировании могут принять военнообязанные в возрасте 18-24 года.

Также Фокус писал, что в Украине хотят лишить права на отсрочку студентов, которые поступают уже после достижения предельного возраста призыва, однако нардепы уже второй раз не поддержали эту идею.