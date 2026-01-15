Правки провалили: Рада будет голосовать за лишение студентов отсрочек повторно

В Украине хотят лишить права на отсрочку студентов, которые поступают уже после достижения предельного возраста призыва. Однако нардепы эту идею не поддержали — голосование во втором чтении потерпело провал.

Законопроект №13574 провалили и отправили на повторное второе чтение. Об этом 15 января сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сбили правку и не дали забрать у студентов отсрочку", — заявил его коллега Алексей Гончаренко.

Парламентарий также подтвердил рассмотрение законопроекта №13574 в Раде.

"Если есть какие-то проблемы в университетах и есть, кто там не учится — то разбирайтесь с университетами, разбирайтесь с нарушителями. А не всех приравнивать к нарушителям автоматически", — подчеркнул он.

Отсрочки для студентов: что предлагается

То, что законопроект №13574 передан на повторное второе чтение, подтверждают и данные парламентского портала. Его инициатором была премьер-министр Юлия Свириденко.

Как известно из сравнительной таблицы, право на отсрочку будут иметь соискатели:

профессионального образования;

профессионального предвысшего образования;

высшего образования 1-3 уровней.

Для получения отсрочки требуется обучение на дневной или дуальной форме. Однако для студентов бакалавриата, техникумов, колледжей и профессиональных лицеев установили дополнительное условие — поступление не позднее года достижения предельного возраста призыва. Кроме того, отсрочка действует только в том случае, если студент получает образование в определенной последовательности и учится на этом уровне впервые.

Отдельно указано право на отсрочку для докторантов, врачей-интернов и врачей-резидентов. Также отсрочку будут иметь учителя школ, преподаватели колледжей, профессиональных лицеев и училищ, научно-педагогические работники и работники научных учреждений со степенью. Для них предлагается установить единственное условие — работа не менее чем на 0,75 ставки.

Однако это — не единственные изменения, которые предусмотрены законопроектом. В частности, он закрепляет право контрактников, которые присоединились к войску до 25 лет, на год отдыха после увольнения по определенным основаниям со службы.

Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 4 мая. "За" проголосовали 333 и 312 нардепов соответственно.

В Офисе генпрокурора раскрыли ряд схем уклонения от мобилизации в разных регионах. Нарушителям за "вознаграждения" помогали чиновники ТЦК, медики и организаторы нелегальных поездок через границу.