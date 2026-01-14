Уклонение от мобилизации: кто, где и за сколько "продавали" в Украине отстрочку (видео)

Помощь в уклонении от мобилизации за крупные денежные вознаграждения стала в Украине прибыльным бизнесом. Правоохранители пресекли предоставление таких "услуг" в восьми регионах Украины.

Ряд схем уклонения от мобилизации с участием должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, медработников и организаторов незаконной переправки военнообязанных через границу разоблачили правоохранители. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

В частности во Львовской области заместитель директора больницы и два врача за оплату делали военнообязанному "липовую" инвалидность. За это они получили $8,3 тысяч.

В Днепропетровской области инспектор пограничной службы предлагал незаконный выезд за границу за $12 тысяч, а в Ивано-Франковской области два сержанта районного ТЦК и СП за $8 тысяч с человека переправили за границу не менее 10 мужчин.

На Закарпатье житель Хуста за 5 тысяч евро организовывал нелегальный переход в Румынию, а в Хмельницкой области врач требовал $1,5 тысячи за установление инвалидности. На Волыни и.о. начальника РТЦК и СП за $3 тысячи обещал изменить данные в системе "Оберіг".

На этом фоне самые дешевые услуги предоставляли в Сумской области, где заведующий отделением требовал 20 тысяч гривен за "нужный" диагноз для военно-врачебной комиссии, и в Запорожье. Там местный житель за $800 продавал GPS-маршруты для незаконного пересечения границы.

Всем им объявлено о подозрении, расследование продолжается.

Тем временем Верховная Рада Украины продолжила срок военного положения и мобилизацию на 90 дней.

Напомним, в поселке Рудно недалеко от Львова произошла стрельба. Неизвестный стрелял в автомобиль группы оповещения ТЦК. Во Львове объявили план перехвата.

Там же во время проверки документов мужчина бросился с ножом на военнослужащего. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавший скрылся на микроавтобусе.