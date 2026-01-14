На Львовщине стреляли в машину ТЦК: объявлен план перехвата

В поселке Рудно недалеко от Львова произошла стрельба. Неизвестный стрелял в автомобиль группы оповещения ТЦК.

Эту информацию "Суспільному" подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Местные СМИ сообщают, что во Львове объявили план перехвата. На выездах из города работает полиция, автомобили стоят в пробках.

В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас проводится специальная полицейская операция — сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

В Нацполиции Львовской области рассказали подробности инцидента.

Стрельба произошла 14 января около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки — Небесной Сотни в поселке Рудно. Водитель авто Volkswagen Passat совершил несколько выстрелов по автомобилю военнослужащих РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению. После этого водитель Volkswagen Passat уехал с места происшествия. На фото Нацполиции видно след от пули на окне авто.

Во Львове пострадало только авто Фото: Нацполиция

По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские принимают меры для установления места пребывания и задержания злоумышленника.

Напомним, 11 января во Львове во время проверки документов мужчина бросился с ножом на военнослужащего. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавший скрылся на микроавтобусе.

А в Киеве произошла резня в школе. Девятиклассник напал на учительницу и одноклассника с ножом.