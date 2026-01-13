Достал нож и ударил им в живот: во Львове мужчина напал на военного ТЦК

Во Львове во время проверки документов мужчина бросился с ножом на военнослужащего. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавший скрылся на микроавтобусе.

Инцидент произошел днем 11 января в Шевченковском районе Львова. Военные вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации вблизи торгового центра. У 46-летнего местного жителя как раз проверяли документы, когда он вытащил нож и ударил одного из военнослужащих в живот. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Ранив военного, мужчина сел в свой микроавтобус и скрылся. Пострадавшего же госпитализировали. Однако избежать ответственности нападающему не удалось. Правоохранители его разыскали и задержали. Львовянину сообщили о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего гражданский долг.

Нападение с ножом на военного во Львове: что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК уточнили, что ранение получил военнослужащий Галицко-Франковского объединенного районного ТЦК. Во время проверки военно-учетных документов на него напал 46-летний местный, который оказался нарушителем учета.

В военкомате отметили, что сейчас жизни и здоровью пострадавшего военного ничего не угрожает. Нападающему же грозит заключение на 5-12 лет.

