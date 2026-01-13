Дістав ніж і вдарив ним у живіт: у Львові чоловік напав на військового ТЦК

У Львові під час перевірки документів чоловік кинувся з ножем на військовослужбовця. Постраждалого доставили у лікарню, а нападник втік на мікроавтобусі.

Інцидент стався вдень 11 січня у Шевченківському районі Львова. Військові разом з поліціянтами проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу торгового центру. У 46-річного місцевого жителя саме перевіряли документи, коли він витягнув ніж і вдарив одного з військовослужбовців у живіт. Про це 13 січня повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Поранивши військового, чоловік сів у свій мікроавтобус і втік. Постраждалого ж госпіталізували. Однак уникнути відповідальності нападнику не вдалося. Правоохоронці його розшукали та затримали. Львів'янину повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадянський обов'язок.

Напад з ножем на військового у Львові: що кажуть у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК уточнили, що поранення отримав військовослужбовець Галицько-Франківського об'єднаного районного ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів на нього напав 46-річний місцевий, який виявився порушником обліку.

У військкоматі наголосили, що наразі життю й здоров'ю постраждалого військового нічого не загрожує. Нападнику ж загрожує ув'язнення на 5-12 років.

