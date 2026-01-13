Репер Міша Правильний мобілізувався до Сил оборони: як він пояснив своє рішення
Український репер Міша Правильний добровільно долучився до лав Збройних сил України. Зараз він проходить базову військову підготовку.
Про свою мобілізацію Міша Правильний повідомив 13 січня на сторінці в Telegram. За його словами, він ухвалив рішення долучитися до батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
"Зараз перебуваю на БЗВП: Безкоштовна Заспокілива Відновлююча Практика", — написав репер у соцмережах.
Міша Правильний мобілізувався: як репер пояснив рішення
За словами репера, у нього було достатньо ресурсів і зв'язків, щоб не йти на військову службу, і він був залежним від побутового комфорту та не мав бажання проходити військовий вишкіл, проте восени 2025 року у нього закінчилася відстрочка та перед ним постав вибір.
"До 2022 року я жив в парадигмі "я творець"/"я поза політикою"/ "я гуманіст/пацифіст" / "всі люди однакові" / "ми всі діти Землі" тощо. Як виявилось, це все дуже красиві концепції, але лише на папері. Ну, бо війна існує незалежно від того пацифіст я чи ні", — сказав Міша.
Він наголосив, що мав мобілізуватися за Законом України та не хотів "ухилятися, сидіти вдома, замовляти доставку і їздити на виступи за схемою лотереї "бусифікують-не бусифікують". Репер зазначив, що присвятив чимало своїх треків військовим-добровольцям.
За його словами, також він отримував різні пропозиції роботи з бронюванням, від державної служби до посади вчителя музики в молодших класах школи, проте не захотів "купувати білий квиток".
"Я уявив собі, як зробив це, а потім сів писати чергову "патріотичну надихаючу пісню". В моїй уяві пісня не написалась", — заявив репер.
Він додав, що бажання втекти за кордон у нього також не було.
"Я бував в багатьох країнах, в деяких навіть пощастило по декілька місяців пожити. Тобто маю з чим порівняти Україну і, чесно, я не знаю що тут має статись, щоб я поїхав", — пояснив Міша Правильний своє рішення мобілізуватися за власним бажанням.
Нагадаємо, 7 січня український актор і зірка "Ліги сміху", а нині військовослужбовець Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок у військовій касці під вірусну пісню та відтворив рухи з відеомему.
28 грудня комік Кирило Ганін підтвердив, що долучився до ЗСУ.