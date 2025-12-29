"Наважився": комік Кирило Ганін підтвердив, що долучився до ЗСУ (відео)

Український актор і стендап-комік повідомив, що вступив до лав Збройних сил України. За його словами, це рішення не пов’язане з публічністю чи бажанням привернути увагу. Раніше артист неодноразово заявляв, що вважає захист держави особистою відповідальністю.

Про мобілізацію Ганін розповів у відеозверненні, яке записав у військовій формі та опублікував у соцмережах. Про це повідомляє Фокус, посилаючись на його сторінку в Instagram.

Наразі Кирило Ганін не розкриває деталей служби — зокрема, не уточнює підрозділ і коло своїх обов’язків. Водночас він зазначив, що планує поділитися додатковою інформацією під час новорічного стріму.

Що відомо про мобілізацію Ганіна та його жарти про ухилянтів

Раніше в інтерв’ю Маші Єфросиніній Кирило Ганін висловлювався щодо гумору на тему людей, які загинули під час спроб нелегально залишити країну. Комік зазначав, що такі вчинки є усвідомленим вибором дорослих людей, а наслідки цього вибору, на його думку, не можна ігнорувати. Він також наголошував, що відповідальність за прийняті рішення варто брати на себе.

Водночас 2 грудня видання "Коментарі Україна" повідомило про нібито мобілізацію Кирила Ганіна до лав Збройних сил України. За інформацією журналістів, артиста доставили до Святошинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначалося, що гуморист пройшов військово-лікарську комісію та необхідні перевірки, після чого його відібрали до однієї з бойових бригад ЗСУ. При цьому нагадувалося, що дві попередні спроби Ганіна долучитися до війська з початку повномасштабного вторгнення були безрезультатними — у ТЦК йому відмовляли в мобілізації.

