"Третя спроба" Ганіна у ТЦК: комік іронічно відреагував на чутки про його мобілізацію (відео)

Український актор, комік і блогер Кирило Ганін уперше відреагував на поширені в мережі чутки про нібито його мобілізацію до лав ЗСУ. Свою позицію він вирішив пояснити у властивій собі іронічній формі, опублікувавши серію сатиричних відео.

На своїй сторінці в Instagram Кирило Ганін виклав кілька роликів, створених за допомогою штучного інтелекту, у яких обіграв тему ТЦК та мобілізації. В одному з відео гуморист постає у карикатурному образі: з пластиковим відром на голові та іграшковим мечем у руках. За сюжетом він говорить, що почувається хоробрим і готовим до оборони, висміюючи поширені стереотипи навколо служби.

У ролику персонаж "військкома" у відповідь заявляє, що комік уже встиг усім набриднути, тож його нібито вирішили зарахувати до Десантно-штурмових військ. Сам Ганін супроводив відео підписом, у якому з іронією згадав, що раніше неодноразово розповідав в інтерв’ю: його двічі не брали до війська, а цього разу це, мовляв, уже третя спроба.

Ще в одному опублікованому відео блогер зображений у сцені, де він нібито виповзає з річки на територію Польщі, однак там його зустрічає український прикордонник. Допис до ролика містив пояснення, що автор уважно стежить за новинами та відео на цю тему і вирішив поділитися власним баченням, додавши, що це лише початок серії.

Варто зауважити, що реакція аудиторії виявилася доволі жвавою. Зокрема, значна частина підписників позитивно оцінила ідею та відзначила влучний гумор, а також самоіронію. У коментарях користувачі писали, що це "топ", називали відео "лютий стьоб" та зазначали, що нарешті з’явився новий привід для інтерв’ю з гумористом.

Поряд зі схвальними відгуками з’явилися й іронічні запитання, зокрема про те, чи "діє на нього ТЦК", а також жарти з очікуванням продовження у вигляді нових роликів. Дехто з користувачів навіть окремо поцікавився, чи є під відео хейтерські коментарі, жартуючи, що не вірить у повну відсутність негативу.

Водночас критичні реакції все ж з’явилися. Частина коментаторів різко відреагувала на опублікований контент, звинувативши блогера у неправдивих заявах про те, що його не беруть до війська.

Що відомо про мобілізацію Ганіна та його жарти про ухилянтів

Раніше в інтерв’ю Маші Єфросиніній Кирило Ганін висловлювався щодо гумору на тему людей, які загинули під час спроб нелегально залишити країну. Комік зазначав, що такі вчинки є усвідомленим вибором дорослих людей, а наслідки цього вибору, на його думку, не можна ігнорувати. Він також наголошував, що відповідальність за прийняті рішення варто брати на себе.

Водночас 2 грудня видання "Коментарі Україна" повідомило про нібито мобілізацію Кирила Ганіна до лав Збройних сил України. За інформацією журналістів, артиста доставили до Святошинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначалося, що гуморист пройшов військово-лікарську комісію та необхідні перевірки, після чого його відібрали до однієї з бойових бригад ЗСУ. При цьому нагадувалося, що дві попередні спроби Ганіна долучитися до війська з початку повномасштабного вторгнення були безрезультатними — у ТЦК йому відмовляли в мобілізації

