"Третья попытка" Ганина в ТЦК: комик иронично отреагировал на слухи о его мобилизации (видео)

Украинский актер, комик и блогер Кирилл Ганин впервые отреагировал на распространенные в сети слухи о якобы его мобилизации в ряды ВСУ. Свою позицию он решил объяснить в свойственной себе ироничной форме, опубликовав серию сатирических видео.

На своей странице в Instagram Кирилл Ганин выложил несколько роликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, в которых обыграл тему ТЦК и мобилизации. В одном из видео юморист предстает в карикатурном образе: с пластиковым ведром на голове и игрушечным мечом в руках. По сюжету он говорит, что чувствует себя храбрым и готовым к обороне, высмеивая распространенные стереотипы вокруг службы.

В ролике персонаж "военкома" в ответ заявляет, что комик уже успел всем надоесть, поэтому его якобы решили зачислить в Десантно-штурмовые войска. Сам Ганин сопроводил видео подписью, в которой с иронией вспомнил, что ранее неоднократно рассказывал в интервью: его дважды не брали в армию, а на этот раз это, мол, уже третья попытка.

Еще в одном опубликованном видео блогер изображен в сцене, где он якобы выползает из реки на территорию Польши, однако там его встречает украинский пограничник. Сообщение к ролику содержало объяснение, что автор внимательно следит за новостями и видео на эту тему и решил поделиться собственным видением, добавив, что это только начало серии.

Стоит заметить, что реакция аудитории оказалась довольно живой. В частности, значительная часть подписчиков положительно оценила идею и отметила точный юмор, а также самоиронию. В комментариях пользователи писали, что это "топ", называли видео "лютый стеб" и отмечали, что наконец появился новый повод для интервью с юмористом.

Наряду с одобрительными отзывами появились и ироничные вопросы, в частности о том, "действует ли на него ТЦК", а также шутки с ожиданием продолжения в виде новых роликов. Некоторые из пользователей даже отдельно поинтересовались, есть ли под видео хейтерские комментарии, шутя, что не верит в полное отсутствие негатива.

В то же время критические реакции все же появились. Часть комментаторов резко отреагировала на опубликованный контент, обвинив блогера в ложных заявлениях о том, что его не берут в армию.

Что известно о мобилизации Ганина и его шутках об уклонистах

Ранее в интервью Маше Ефросининой Кирилл Ганин высказывался относительно юмора на тему людей, которые погибли при попытках нелегально покинуть страну. Комик отмечал, что такие поступки являются осознанным выбором взрослых людей, а последствия этого выбора, по его мнению, нельзя игнорировать. Он также отмечал, что ответственность за принятые решения следует брать на себя.

В то же время 2 декабря издание "Комментарии Украина" сообщило о якобы мобилизации Кирилла Ганина в ряды Вооруженных сил Украины. По информации журналистов, артиста доставили в Святошинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечалось, что юморист прошел военно-врачебную комиссию и необходимые проверки, после чего его отобрали в одну из боевых бригад ВСУ. При этом напоминалось, что две предыдущие попытки Ганина присоединиться к войску с начала полномасштабного вторжения были безрезультатными — в ТЦК ему отказывали в мобилизации

