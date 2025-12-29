"Решился": комик Кирилл Ганин подтвердил, что присоединился к ВСУ (видео)

Украинский актер и стендап-комик сообщил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, это решение не связано с публичностью или желанием привлечь внимание. Ранее артист неоднократно заявлял, что считает защиту государства личной ответственностью.

О мобилизации Ганин рассказал в видеообращении, которое записал в военной форме и опубликовал в соцсетях. Об этом сообщает Фокус, ссылаясь на его страницу в Instagram.

Пока Кирилл Ганин не раскрывает деталей службы — в частности, не уточняет подразделение и круг своих обязанностей. В то же время он отметил, что планирует поделиться дополнительной информацией во время новогоднего стрима.

Что известно о мобилизации Ганина и его шутках об уклонистах

Ранее в интервью Маше Ефросининой Кирилл Ганин высказывался относительно юмора на тему людей, которые погибли при попытках нелегально покинуть страну. Комик отмечал, что такие поступки являются осознанным выбором взрослых людей, а последствия этого выбора, по его мнению, нельзя игнорировать. Он также отмечал, что ответственность за принятые решения следует брать на себя.

Відео дня

В то же время 2 декабря издание "Комментарии Украина" сообщило о якобы мобилизации Кирилла Ганина в ряды Вооруженных сил Украины. По информации журналистов, артиста доставили в Святошинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечалось, что юморист прошел военно-врачебную комиссию и необходимые проверки, после чего его отобрали в одну из боевых бригад ВСУ. При этом напоминалось, что две предыдущие попытки Ганина присоединиться к войску с начала полномасштабного вторжения были безрезультатными — в ТЦК ему отказывали в мобилизации.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

22 декабря комик впервые иронично отреагировал на слухи о его мобилизации.

Ганин рассказал о конфликтных отношениях с Настей Ткаченко.

Кроме того, актер заявил, что вместе со своей девушкой Екатериной практикуют свободные отношения, а секс с третьим лицом не считают изменой.