Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Посилення мобілізації в Україні

У касці та з бородою: Ігор Ласточкін після мобілізації вийшов на звʼязок (відео)

Ігор Ласточкін показався на службі в ЗСУ
Ігор Ласточкін | Фото: Скріншот

Український актор і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який майже рік тому став на захист України, дав про себе знати під час служби.

Артист вийшов на звʼязок в Instagram і не зрадив своєму почуттю гумору. На кадрах Ігор постав у військовій касці під трендову пісню та відтворив рухи з мемного відео.

Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок

Неозброєним оком помітно, що за час служби гуморист схуд і відпустив бороду. Разом з цим, Ласточкін пожартував, що ролик знятий без використання штучного інтелекту.

У коментарях прихильники зірки "Ліги сміху" подякували йому за службу та побажали Божого захисту:

  • "Дякуємо вам за захист".
  • "Благословення Божого та захисту, Ігор вам, та вашим побратимам!!!!".
  • "Бережи вас Господь, Ігоре. Дякуємо Вам і вже скучили за вами на сцені, якщо чесно".
  • "Ігор, ти — молодець! Справжній чоловік та патріот, пишаюсь тобою. Бережи себе".
Відео дня
Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін мобілізувався

У лютому 2025 Ласточкін лаконічно показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді актор.

Ігор долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українська блогерка Наті Гресько долучилася до лав ЗСУ на початку 2024 року, проте довго це приховувала.