У касці та з бородою: Ігор Ласточкін після мобілізації вийшов на звʼязок (відео)
Український актор і зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який майже рік тому став на захист України, дав про себе знати під час служби.
Артист вийшов на звʼязок в Instagram і не зрадив своєму почуттю гумору. На кадрах Ігор постав у військовій касці під трендову пісню та відтворив рухи з мемного відео.
Ігор Ласточкін вийшов на звʼязок
Неозброєним оком помітно, що за час служби гуморист схуд і відпустив бороду. Разом з цим, Ласточкін пожартував, що ролик знятий без використання штучного інтелекту.
У коментарях прихильники зірки "Ліги сміху" подякували йому за службу та побажали Божого захисту:
- "Дякуємо вам за захист".
- "Благословення Божого та захисту, Ігор вам, та вашим побратимам!!!!".
- "Бережи вас Господь, Ігоре. Дякуємо Вам і вже скучили за вами на сцені, якщо чесно".
- "Ігор, ти — молодець! Справжній чоловік та патріот, пишаюсь тобою. Бережи себе".
Ігор Ласточкін мобілізувався
У лютому 2025 Ласточкін лаконічно показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію.
"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді актор.
Ігор долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.
