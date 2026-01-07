В каске и с бородой: Игорь Ласточкин после мобилизации вышел на связь (видео)
Украинский актер и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который почти год назад стал на защиту Украины, дал о себе знать во время службы.
Артист вышел на связь в Instagram и не изменил своему чувству юмора. На кадрах Игорь предстал в военной каске под трендовую песню и воспроизвел движения из мемного видео.
Игорь Ласточкин вышел на связь
Невооруженным глазом заметно, что за время службы юморист похудел и отпустил бороду. Вместе с этим, Ласточкин пошутил, что ролик снят без использования искусственного интеллекта.
В комментариях поклонники звезды "Лиги смеха" поблагодарили его за службу и пожелали Божьей защиты:
- "Спасибо вам за защиту".
- "Благословения Божьего и защиты, Игорь вам, и вашим побратимам!!!!".
- "Храни вас Господь, Игорь. Спасибо Вам и уже соскучились за вами на сцене, если честно".
- "Игорь, ты — молодец! Настоящий мужчина и патриот, горжусь тобой. Береги себя".
Игорь Ласточкин мобилизовался
В феврале 2025 года Ласточкин лаконично показал свой военный билет, таким образом объявив о мобилизации.
"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал тогда актер.
Игорь присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и проходит службу в Донецкой области.
