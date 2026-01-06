Изменился кардинально: звезду "Квартала 95" Ласточкина после мобилизации не узнать

Популярный комик и бывший участник проектов "Квартала 95" Игорь Ласточкин, который сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил, удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности. Артист обнародовал редкие кадры с передовой.

Артист Игорь Ласточкин, который редко появляется в информационном пространстве после мобилизации, опубликовал новые фотографии в своих социальных сетях. На кадрах можно увидеть, что юморист отказался от привычного медийного имиджа: отрастил густую бороду и кардинально изменил прическу, почти полностью выбрив виски.

Игорь Ласточкин заметно изменился Фото: Instagram

Подписчики также обратили внимание на то, что за время пребывания в армии волосы артиста заметно поседели.

О своем решении вступить в ряды ВСУ Ласточкин сообщил в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал фото военного билета и личного оружия. Свой пост звезда экрана подписал фразой о том, что сложные времена способны закалять сильных людей.

Игорь Ласточкин сейчас служит в ВСУ Фото: Instagram

Игорь проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". По словам самого военного, он вместе с побратимами выполняет боевые задачи на Донецком направлении.

