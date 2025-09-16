Игорь Ласточкин неожиданно вышел на связь с фронта (фото)

Украинский актер Игорь Ласточкин несколько месяцев назад стал на защиту Украины, поэтому исчез из публичного пространства. Накануне юморист сделал исключение и показался на редких кадрах.

Видео с военным продемонстрировали в новом выпуске "Лиги Смеха". Команда "Волонтеры" (Сопонару, Ганин и Машлятина) выступала на сцене. Вместе с ними должен был выйти и Ласточкин, но сейчас он на фронте.

Коллеги решили "позвонить" ему. После этого на экраны вывели видео с Игорем Ласточкиным прямо с передовой.

Игорь Ласточкин Фото: YouTube

Ганин спросил, почему тот не на сцене. В ответ на это Ласточкин пошутил: "Был в "Лиге Смеха" — спрашивали, чего не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, чего не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные?".

В частности, шоумен отметил, что ничего не готовил на выступление, поскольку сейчас занимается другим. Зато Игорь показал, как его бригада "набрасывает" россиянам.

Игорь Ласточкин Фото: YouTube

"Скажите, разрыв! Только попробуйте не смеяться там. Так, все, я ушел. У меня тут работка есть... А вам удачного выступления", — сказал актер.

Игорь Ласточкин мобилизовался

В феврале 2025 года актер показал свой военный билет, объявив таким образом о мобилизации.

"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал он.

Как известно, шоумен служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

