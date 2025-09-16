Ігор Ласточкін несподівано вийшов на зв'язок з фронту (фото)
Український актор Ігор Ласточкін декілька місяців тому став на захист України, тому зник з публічного простору. Напередодні гуморист зробив виняток та показався на рідкісних кадрах.
Відео з військовим продемонстрували в новому випуску "Ліги Сміху". Команда "Волонтери" (Сопонару, Ганін та Машлятіна) виступала на сцені. Разом з ними мав вийти і Ласточкін, але наразі він на фронті.
Колеги вирішили "зателефонувати" йому. Після цього на екрани вивели відео з Ігорем Ласточкіним прямо з передової.
Ганін спитав, чому той не на сцені. У відповідь на це Ласточкін пожартував: "Був в "Лізі Сміху" — питали, чого не на фронті. Тепер на фронті і питаєте, чого не в "Лізі Сміху"? Ви нормальні?".
Зокрема, шоумен зазначив, що нічого не готував на виступ, оскільки наразі займається іншим. Натомість Ігор показав, як його бригада "накидує" росіянам.
"Скажіть, розрив! Тільки попробуйте не сміятися там. Так, все, я пішов. В мене тут роботка є… А вам вдалого виступу", — сказав актор.
Ігор Ласточкін мобілізувався
У лютому 2025 актор показав свій військовий квиток, оголосивши таким чином про мобілізацію.
"Складні часи народжують сильних людей!" — написав він.
Як відомо, шоумен служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
