Змінився кардинально: зірку "Кварталу 95" Ласточкіна після мобілізації не впізнати

Популярний комік та колишній учасник проєктів "Кварталу 95" Ігор Ласточкін, який нині захищає Україну в лавах Збройних сил, здивував прихильників кардинальними змінами у зовнішності. Артист оприлюднив рідкісні кадри з передової.

Артист Ігор Ласточкін, який рідко з'являється в інформаційному просторі після мобілізації, опублікував нові світлини у своїх соціальних мережах. На кадрах можна побачити, що гуморист відмовився від звичного медійного іміджу: відростив густу бороду та кардинально змінив зачіску, майже повністю виголивши скроні.

Ігор Ласточкін помітно змінився Фото: Instagram

Підписники також звернули увагу на те, що за час перебування у війську волосся артиста помітно посивіло.

Про своє рішення вступити до лав ЗСУ Ласточкін повідомив у лютому 2025 року. Тоді він опублікував фото військового квитка та особистої зброї. Свій пост зірка екрану підписав фразою про те, що складні часи здатні загартовувати сильних людей.

Відео дня

Ігор Ласточкін наразі служить у ЗСУ Фото: Instagram

Ігор проходить службу в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". За словами самого військового, він разом із побратимами виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ігор Ласточкін після мобілізації показався у військовій формі та розсекретив, на якому напрямку служить.

Костянтин Грубич прокоментував рішення актора приєднатися до лав ЗСУ. Виявилося, що колеги разом проходили вишкіл у Донецькій області у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Крім того, співак Олександр Кварта наприкінці літа також долучився до лав Збройних Сил України.