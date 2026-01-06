Змінився кардинально: зірку "Кварталу 95" Ласточкіна після мобілізації не впізнати
Популярний комік та колишній учасник проєктів "Кварталу 95" Ігор Ласточкін, який нині захищає Україну в лавах Збройних сил, здивував прихильників кардинальними змінами у зовнішності. Артист оприлюднив рідкісні кадри з передової.
Артист Ігор Ласточкін, який рідко з'являється в інформаційному просторі після мобілізації, опублікував нові світлини у своїх соціальних мережах. На кадрах можна побачити, що гуморист відмовився від звичного медійного іміджу: відростив густу бороду та кардинально змінив зачіску, майже повністю виголивши скроні.
Підписники також звернули увагу на те, що за час перебування у війську волосся артиста помітно посивіло.
Про своє рішення вступити до лав ЗСУ Ласточкін повідомив у лютому 2025 року. Тоді він опублікував фото військового квитка та особистої зброї. Свій пост зірка екрану підписав фразою про те, що складні часи здатні загартовувати сильних людей.
Ігор проходить службу в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". За словами самого військового, він разом із побратимами виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
